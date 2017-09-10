Үздік әлеуметтік жобалар анықталды
Облыстық әлеуметтік жобалар жәрмеңкесінің қорытынды кезеңі өтті. Бүгін он жоба авторлары өз идеялары мен жұмыстарын көпшілік пен арнайы комиссия мүшелеріне таныстырды. Иллюстративное фото из архива "МГ" Үйлену оңай, үй болу қиын. Осы бір тәмсілдің түбінде ақиқаттың бары анық. Әсіресе ажырасулар көбейген сайын, ұлттың ертеңіне деген алаңдаушылық та артады. Осы орайда Азаматтық аляьнс қауымдастығы өкілдері, жанұядағы жарасымды тірлікті нығайтуға бағытталған жобаны ұсынып отыр. Мақсат отбасы құндылықтарын қалыптастыру және сақтау. - Қоғамда жанұялық кикілжіңдер көп кездеседі. Содықтан отбасы инст