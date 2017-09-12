«Әлеуметтік бастамалар картасына» енгізілген кәсіпкерлер есімі белгілі болды
Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының негізінде жасалған «Туған жер» жобасының республикалық «Әлеуметтік бастамалар картасына» біздің өңірден 3 кәсіпкер мен Жалпақталдың 1980 жылы туылған түлектері енгізілген. Бағдарлама аясында облыс орталығында жобалық кеңсе жұмыс істеуде. Мекемеде Астана қаласындағы ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясынан жобалық менеджмент негізінде білім алып келген 7 маман еңбек етеді. Қазір өңірде бес жыл көлімінде атқарылатын жобалар мен іс-шаралар тізімі сараланып қойған. Бағдарламаның өзі 6 арнайы жобадан, 4 кіші бағ