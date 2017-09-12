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Социум

«Әлеуметтік бастамалар картасына» енгізілген кәсіпкерлер есімі белгілі болды

Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының негізінде жасалған «Туған жер» жобасының республикалық «Әлеуметтік бастамалар картасына» біздің өңірден 3 кәсіпкер мен Жалпақталдың 1980 жылы туылған түлектері енгізілген. Бағдарлама аясында облыс орталығында жобалық кеңсе жұмыс істеуде. Мекемеде Астана қаласындағы ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясынан жобалық менеджмент негізінде білім алып келген 7 маман еңбек етеді. Қазір өңірде бес жыл көлімінде атқарылатын жобалар мен іс-шаралар тізімі сараланып қойған. Бағдарламаның өзі 6 арнайы жобадан, 4 кіші бағ
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«Әлеуметтік бастамалар картасына» енгізілген кәсіпкерлер есімі белгілі болды
Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының негізінде жасалған «Туған жер» жобасының республикалық «Әлеуметтік бастамалар картасына» біздің өңірден 3 кәсіпкер мен Жалпақталдың 1980 жылы туылған түлектері енгізілген.
Бағдарлама аясында облыс орталығында жобалық кеңсе жұмыс істеуде. Мекемеде Астана қаласындағы ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясынан жобалық менеджмент негізінде білім алып келген 7 маман еңбек етеді. Қазір өңірде бес жыл көлімінде атқарылатын жобалар мен іс-шаралар тізімі сараланып қойған. Бағдарламаның өзі 6 арнайы жобадан, 4 кіші бағдарламадан, 12 базалық бағыттан тұрады. Ал облыста 20 жоба мен 113 кіші жобаның құжаты дайындалған. - «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 4 кіші бағдарламасы бойынша 2017 жыл облыс бойынша ең ірі 119 шара ұйымдастырылып өткізілді. Барлығы 22 749 қатысушы қамтылды. 100 млн. 602 мың 567 теңге қаражат жұмсалды. «Рухани қазына» кіші бағдарламасы аясында өңірімізде бір топ зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен Жайық қалашығының таныстырылымы өтті. Нәтижесінде өлкемізде ашық аспан астында тарихи-мәдени және табиғи-ландшафтық мұражай-қорық ашу жоспарлануда, - дейді «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша өңірлік жобалық кеңсе менеджері Гүлсім УСАҒАЛИЕВА. «Туған жер» жобасы аясында біздің өңірден республикалық «Әлеуметтік бастамалар картасына» енгізілген кәсіпкерлер мен ауыл азаматтарының есімі белгілі болды. Олар туған ауылы Сарықұдықта медициналық бөлімше салып берген казталовтық Нұрлыбай Жолдыбаев, Ақпәтер ауылында ашық аспан астындағы мұражай ашқан Кәрім Өтеғұлов, мүмкіндігі шектеулі азаматтың кәсібіне қажет құрал-жабдық алып берген Нұрғазы Сәтбаев. Ал өз аулына атаубелгі орнатып, кіре беріс жолға жарық шамдарын қойып, көшені самаладай жарқыратқан Жалпақталдың 1980 жылы туылған түлектерінің мәрттігін ел біледі. - Сонымен қатар, бұндай демеушілер Сырым, Жәнібек, Тасқала, Шыңғырлау аудандарында спорт, ойын алаңдарын салуға қолдау көрсеткен. Ал Жәнібек ауданының тұрғындары, ағайынды Елемесовтер аудандық мұсылмандар мешітінің жанынан өз қаражат есебінен, 5 млн, теңге, сауат ашу орталығын салды, - дейді Гүлсім УСАҒАЛИЕВА. Қазан айында «Туған жерге тағзым» жобасы аясында өлкеден шыққан танымал тұлғалардың шеберлік сағаттары ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ, Оралда «Рухани жаңғыру» музейі ашылады. Нысан «Облыстың киелі жерлері», «Баспасөз тарихы», «Алаш тарихы», «Тәуелсіз Қазақстан» атты 4 бөлімнен тұрмақ.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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