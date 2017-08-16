Өңірде мемлекеттік бағдарламалар орындалуда
Биыл батысқазақстандық мектеп оқушыларының 95 пайызы ыстық тамақпен қамтылады. Өңірде «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламалары бойынша жүздеген шақырым жол жөнделіп, баспаналар салынуда. Денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет нысандарының құрылысы да уақтылы тапсырылыуы тиіс. Бұл туралы облыс әкімі Алтай Көлгіновтің өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы және мемлекеттік бағдарламалардың орындалауы жөніндегі депутаттар мен қоғамдық кеңес мүшелеріне берген есебінде айтылды. Облыс әкімі 7 айдағы жұмысты түйіндеді. «Атқарылған қарекеттің барлығы Президент жолдауынан, ондағы тапсырған мі