Дань памяти основателю музея М.Маметовой

Ни для кого не секрет, что дом-музей имени Маншук Маметовой был открыт в Уральске в 1988 году. Однако далеко не каждый знает с каким трудом по крупице были собраны экспонаты, которые сейчас хранятся в фонде музея. Огромную роль в основании музея сыграла Уркия Ибрашевна Ершуреева, которая была первым директором и основателем данного дома. Уркия Ершуреева, работая директором областного краеведческого музея в далекие 80-е годы реализовала идею создания дома музея Маншук Маметово1й. Именно она нашла здание, которое ранее было трехквартирным домом. Она собрала штат и она же собирала все материалы о