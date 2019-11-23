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Социум

Дань памяти основателю музея М.Маметовой

Ни для кого не секрет, что дом-музей имени Маншук Маметовой был открыт в Уральске в 1988 году. Однако далеко не каждый знает с каким трудом по крупице были собраны экспонаты, которые сейчас хранятся в фонде музея. Огромную роль в основании музея сыграла Уркия Ибрашевна Ершуреева, которая была первым директором и основателем данного дома. Уркия Ершуреева, работая директором областного краеведческого музея в далекие 80-е годы реализовала идею создания дома музея Маншук Маметово1й. Именно она нашла здание, которое ранее было трехквартирным домом. Она собрала штат и она же собирала все материалы о
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Дань памяти основателю музея М.Маметовой
Ни для кого не секрет, что дом-музей имени Маншук Маметовой был открыт в Уральске в 1988 году. Однако далеко не каждый знает с каким трудом по крупице были собраны экспонаты, которые сейчас хранятся в фонде музея. Огромную роль в основании музея сыграла Уркия Ибрашевна Ершуреева, которая была первым директором и основателем данного дома.
Уркия Ершуреева, работая директором областного краеведческого музея в далекие 80-е годы реализовала идею создания дома музея Маншук Маметово1й. Именно она нашла здание, которое ранее было трехквартирным домом. Она собрала штат и она же собирала все материалы о великом подвиге Маншук Маметовой. - Она была моей наставницей. Я горжусь этим. С переездом в Уральск стезя Уркии Ибрашевны сменилась. Ее назначили директором областного краеведческого музея. И… музейное дело «закипело», словно ждало ее, истосковавшуюся по новой живой работе. Начался активный сбор экспонатов, она и ее сотрудники выезжали в командировки, принимали участие в археологических раскопках, пополняя фонд уникальными артефактами. То, что музей имеет сегодня – результат тех лет. Музеи открывались и в городе, и в селах; либо реконструировались здания, либо строились новые. Уркия Ибрашевна была в курсе всех дел, - рассказала зеведующая мемориальным музеем им. Маншук Маметовой Светлана Бектенова. Первое время в музее было всего триста экспонатов, в основном книги и различные документы. Книги даже не имели никакого отношения к М. Маметовой или ее семье, они были просто о войне. И началось долгое и кропотливое формирование музейного фонда. Для того, чтобы заполучить те или иные ценные вещи в экспозицию, порой приходилось отправляться в дальний путь за тысячи километров. Но это никак не останавливало Уркию Ибрашевну. - Я знал Уркию еще со школы. Мы вместе учились. Потом уже мы вместе работали в сфере культуры, я руководителем управления, она работала директором краеведческого музея. Она была фанаткой своего дела. Нет ни одного музея в нашем регионе, куда бы не приложила свою руку Уркия Ибрашевна. Она оставила огромное наследие после себя молодому поколению. Надо его сберечь и приумножить, - поделился воспоминаниями краевед Жайсан Акбай. Именно Уракия Ибрашевна была идейным вдохновителем в создании единственной в Казахстане диорамы «Бессмертный подвиг Маншук». ее автор – художник московской военной студии Ананьев Михаил Ананьевич, диорама была открыта 22 июня 1993 г.
Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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