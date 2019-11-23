В приоритете профсоюзов ЗКО - вопросы социального партнерства

Одним из важнейших направлений работы профсоюзных организаций является совершенствование механизмов социального партнерства. Об этом заявила на брифинге в РСК председатель территориального профсоюзного объединения "Профцентр ЗКО" Айгуль Есекенова. Иллюстративное фото из архива "МГ" В условиях модернизации экономики, во многом, благодаря системной работе профсоюзных организаций всех уровней удалось обеспечить стабильное функционирование системы взаимоотношений между государственными органами, руководителями предприятий и профсоюзными организациями. На сегодняшний день в регионе во всех трудовых