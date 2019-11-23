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Социум

В приоритете профсоюзов ЗКО - вопросы социального партнерства

Одним из важнейших направлений работы профсоюзных организаций является совершенствование механизмов социального партнерства. Об этом заявила на брифинге в РСК председатель территориального профсоюзного объединения "Профцентр ЗКО" Айгуль Есекенова. Иллюстративное фото из архива "МГ" В условиях модернизации экономики, во многом, благодаря системной работе профсоюзных организаций всех уровней удалось обеспечить стабильное функционирование системы взаимоотношений между государственными органами, руководителями предприятий и профсоюзными организациями. На сегодняшний день в регионе во всех трудовых
gorod
В приоритете профсоюзов ЗКО - вопросы социального партнерства
Одним из важнейших направлений работы профсоюзных организаций является совершенствование механизмов социального партнерства. Об этом заявила на брифинге в РСК председатель территориального профсоюзного объединения "Профцентр ЗКО" Айгуль Есекенова.
Иллюстративное фото из архива "МГ" В условиях модернизации экономики, во многом, благодаря системной работе профсоюзных организаций всех уровней удалось обеспечить стабильное функционирование системы взаимоотношений между государственными органами, руководителями предприятий и профсоюзными организациями. На сегодняшний день в регионе во всех трудовых коллективах, где есть первичные профсоюзные организации имеются коллективные договора. Коллективными договорами охвачены свыше 130 тысяч человек или 55,6% от количества всех работников. Областные профсоюзы наряду с работами по увеличению числа коллективных договоров, уделяют особое внимание улучшению качества данного документа, придания ему социальной направленности, вопросам защиты прав и интересов работающих членов профсоюзов, также обеспечению контроля за исполнением обязанностей сторонами коллективного договора. К примеру, локальные профсоюзы ОО «Локальный профсоюз работников ЖайыкТеплоЭнерго» и ОО «Локальный профсоюз Су арнасы по г.Уральску», которые объединяют в своем составе каждый около 1000 работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и являются одними из крупных стратегических объектов области, в этом году приняли коллективные договора на 2019-2021 годы. Данные профсоюзные организации не только сохраняют социальные гарантии и льготы для своих работников в действующих коллективных договорах, но и улучшают и совершенствуют их с каждым годом. В качестве примера можно привести такие условия, которые соблюдаются коллективными договорами в течение многих лет, как предоставление служебного транспорта, то есть доставка работников утром из дома на работу, а в конце рабочего дня с работы домой, организация производственной столовой с льготными ценами, ежегодные выплаты лечебных пособий, оплата 70% стоимости путевки в городские летние детские лагеря отдыха и 50% стоимости путевки в республиканские летние детские лагеря отдыха в рамках организации летнего отдыха детей работников. Такие мероприятия оказывают огромное влияние на стабилизацию социального положения в коллективах. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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