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Социум

ДЧС ЗКО предупреждает о надвигающемся шторме

По данным РГП «Казгидромет» от 23 апреля 2015 года днем 23 и 24 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с. Фото Медета Медресова В Уральске 24 апреля ожидается усиление западного ветра – порывы 18 м/с. - В связи с усилением ветра просим жителей города Уральска и области соблюдать меры личной безопасности и технику безопасности по недопущению несчастных случаев на производстве, - сообщили ДЧС ЗКО. Пока в Уральске из-за ветра особых повреждений нет, однако из-за сильного ветра на забор областного акимата упало дерево. Жертв и пострадавших нет. По слов
Marat
ДЧС ЗКО предупреждает о надвигающемся шторме
По данным РГП «Казгидромет» от 23 апреля 2015 года днем 23 и 24 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с.
Фото Медета Медресова
Фото Медета Медресова
 Фото Медета Медресова В Уральске 24 апреля ожидается усиление западного ветра – порывы 18 м/с. - В связи с усилением ветра просим жителей города Уральска и области соблюдать меры личной безопасности и технику безопасности по недопущению несчастных случаев на производстве, - сообщили ДЧС ЗКО. Пока в Уральске из-за ветра особых повреждений нет, однако из-за сильного ветра на забор областного акимата упало дерево. Жертв и пострадавших нет. По словам очевидцев инцидент произошел около часа дня.
Фото Серика Ерментаева
Фото Серика Ерментаева
 Фото Серика Ерментаева
усиление ветра Шторм

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