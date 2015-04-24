ДЧС ЗКО предупреждает о надвигающемся шторме

По данным РГП «Казгидромет» от 23 апреля 2015 года днем 23 и 24 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с. Фото Медета Медресова В Уральске 24 апреля ожидается усиление западного ветра – порывы 18 м/с. - В связи с усилением ветра просим жителей города Уральска и области соблюдать меры личной безопасности и технику безопасности по недопущению несчастных случаев на производстве, - сообщили ДЧС ЗКО. Пока в Уральске из-за ветра особых повреждений нет, однако из-за сильного ветра на забор областного акимата упало дерево. Жертв и пострадавших нет. По слов