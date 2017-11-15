Дәстүрді білмеу діни радикализмге соқтырады
"Дін және ұлттық тарих". Орал қаласында осындай атаумен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Оған облыс әкімі Алтай Көлгінов, Дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев, өзге де осы салада еңбек етіп жүрген дінтанушылар, имамдар,ғалымдар, мемлекеттік орган өкілдері қатысты. Өңірде діни сауаттылықты артыру бағытында ақпараттық-түсіндіру жұмысы жолға қойылған. 14 ақпараттық топ жұмыс істейді. Психологиялық, құқықтық кеңес беру қызметі бар, сенім телефоны қосулы. Теріс діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек көрсетіледі. Әлеуметтік зерттеудің қорытындысына сай, облыс т