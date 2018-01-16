Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО, подорожание бензина марки АИ-95 зафиксировано только на АЗС "НЕФТЭК", на других автозаправках цена на топливо осталась прежней. Вот только в продаже 95-ый есть не во всех уральских АЗС. - Как нам рассказали владельцы сети, одни ищут других поставщиков, поскольку прежние повысили цену на топливо, другие бензин закупили и сейчас ждут доставки. Ситуация в городе штатная, бензин марки АИ-95 не является социальным топливом, - рассказали в управлении энергетики и ЖКХ. Напомним, сегодня, 16 января, в Уральске на 4 тенге повысилась цена на бензин марки АИ-95 на АЗС "НЕФТЭК". На других уральских автозаправках 95-го либо вообще нет в продаже, либо он отпускается по талонам.