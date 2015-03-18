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Социум

Дело по убийству посетителя кафе в ЗКО передано в суд

Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru 13 марта 2015 года прокуратурой ЗКО было передано в суд дело по убийству в кафе "Ривьера". По сообщению прокуратуры ЗКО, Манарбекұлы и Абдрашев, совершили хулиганство и умышленное убийство Мухамедиева в ресторане «Ривьера» г.Аксай Бурлинского района. Манарбекұлы на момент совершения преступления уже отбывал наказание в виде ограничения свободы по приговору суда г.Атырау за совершение грабежа с применением насилия в группе лиц. Он и Абдрашев обвиняются в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинили драку в кафе "Ривьера". Манарбекұлы из
Marat
Дело по убийству посетителя кафе в ЗКО передано в суд
Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru
Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru
 Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru 13 марта 2015 года прокуратурой ЗКО было передано в суд дело по убийству в кафе "Ривьера". По сообщению прокуратуры ЗКО,  Манарбекұлы и Абдрашев, совершили хулиганство и умышленное убийство Мухамедиева в ресторане «Ривьера» г.Аксай Бурлинского района. Манарбекұлы на момент совершения преступления уже отбывал наказание в виде ограничения свободы по приговору суда г.Атырау за совершение грабежа с применением насилия в группе лиц. Он и Абдрашев обвиняются в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинили драку в кафе "Ривьера". Манарбекұлы из травматического оружия выстрелил в лицо Мухамедиеву, а затем  корпусом пистолета и ногами нанес более 10 ударов по голове. В результате Мухамедиев скончался на месте происшествия.
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