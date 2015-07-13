Дело Серика Ахметова направлено в суд

Дело в отношении экс-премьер-министра Серика Ахметова, а также ряда должностных лиц акимата Карагандинской области направлено в суд, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Фото с сайта news.gazeta.kz Сообщается, что прокуратурой Карагандинской области завершено изучение материалов уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова, экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, экс-акима Караганды Мейрама Смагулова, а также других должностных лиц акимата региона и работников коммерческих организаций (всего 21 человек) по обвин