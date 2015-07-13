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Дело Серика Ахметова направлено в суд

Дело в отношении экс-премьер-министра Серика Ахметова, а также ряда должностных лиц акимата Карагандинской области направлено в суд, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Фото с сайта news.gazeta.kz Сообщается, что прокуратурой Карагандинской области завершено изучение материалов уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова, экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, экс-акима Караганды Мейрама Смагулова, а также других должностных лиц акимата региона и работников коммерческих организаций (всего 21 человек) по обвин
Marat
Дело Серика Ахметова направлено в суд
Дело в отношении экс-премьер-министра Серика Ахметова, а также ряда должностных лиц акимата Карагандинской области направлено в суд, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Фото с сайта news.gazeta.kz
Фото с сайта news.gazeta.kz
 Фото с сайта news.gazeta.kz Сообщается, что прокуратурой Карагандинской области завершено изучение материалов уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова, экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, экс-акима Караганды Мейрама Смагулова, а также других должностных лиц акимата региона и работников коммерческих организаций (всего 21 человек) по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Серик Ахметов также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. "13 июля 2015 года уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц для рассмотрения по существу направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам по Карагандинской области. Обвиняемые преданы суду", - говорится в сообщении прокуратуры. Серик Ахметов был взят под стражу в ноябре 2014 года. В отношении него применена мера пресечения домашний арест.

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