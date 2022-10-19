Правительство постановило дополнить календарь праздничных дат новым днём. 24 октября в Казахстане будет отмечаться День библиотекаря. Соответствующее постановление вступило в действие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.