На Уральской сельскохозяйственной станции ученые занимаются научной работой и выводят новые сорта пшеницы, ячменя и других культур. Ежегодно здесь проходят испытания около трехсот образцов яровой пшеницы, которые получены из научно-исследовательских учреждений Казахстана и ближнего зарубежья. Ознакомиться с работой станции приехал аким области Гали Искалиев. – Мы занимаемся изучением и выведением новых сортов, которые пригодны для выращивания в нашем регионе и устойчивы к вредителям и болезням. наши ученые выводят в основном засухоустойчивые виды. На станции предоставлены сорта яровой и перспективной пшеницы, которые созданы именно здесь. Вашему вниманию мы предоставляем такие сорта как Волгоуральская, Урал, Жигер и Красноуральская. Кроме этого, мы так же ведем опыты над такими сортами ячменя как Донецкий-8, Илек-9 и в 2017 году в нашей области был районирован сорт Цилинный сорт ячменя. Сложившиеся климатические условия этого года в период закладки генеративных органов растений отрицательно повлияло на формирование будущего урожая. Поэтому в этом году растения очень угнетенные, на развитие растений повлияло дефицит влаги и высокая температура, низкая атмосферная влажность. С 8 мая до 28 июня на протяжении 51 дня не было существенных осадков. В это время как раз происходит колошение растений. Из-за этого растения сейчас низкорослые, озелененность колоса низкая, но несмотря на это мы планируем собрать ожидаемый урожай около 10-11 центнеров с гектара, - рассказала заведующая отделом селекции и первичного семеноводства Уральской сельхозопытной станции Гульшат Шиткибаева. Стоит отметить, что на станции выводятся пшеницы зимних сортов. – Зимние сорта традиционно сеют в августе, в сентябре и в октябре, в дождливые периоды с низкой температурой они очень хорошо растут и хорошо развивают корневую систему. Весной, после таяния снега начинается рост. В итоге, они по развитию намного опережают яровые культуры, их урожайность, при хорошем уходу, в 2-3 раза выше, - рассказали ученые.