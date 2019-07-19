В последнее время люди стали немного чаще обращаться за помощью к медиаторам и выход из положения с их помощью удаётся найти практически всегда. Люди понимают, что разбирательство в суде займёт намного больше времени и средств. Медиаторы же помогают решить все сразу. В 99% решение устраивает обе стороны. Разрезав символическую ленту нового центра председатель районного суда Бахытгуль Жангирова и председатель районного совета биев Орынгали Ермеккалиев остановились на важности данного объекта для жителей района. - В каждом округе нашего района работают непрофессиональные медиаторы и советы биев. В районном центре также. Теперь после открытия центра есть все условия оказывать качественные услуги населению, говорила в день открытия председатель районного суда Бакытгуль Жангирова. В новом центре медиации будут работать совет биев и непрофессиональные медиаторы. Помимо мирного урегулирования споров и конфликтов, они будут оказывать юридические консультации по разным вопросам. - Работа медиаторов и нашего совета будет у всех на виду. На постоянной основе мы будем освещать ее результаты в местных СМИ. Я считаю, что этот центр послужит формированию у нашего населения культуры общения и разрешения споров. А также укрепит взаимопонимание между сельчанами, - уверен говорил в ходе выступления председатель районного совета биев Орынгали Ермеккалиев. В последние годы институт медиации стал очень востребован. На сегодня в области работают более 180 медиаторов. Ведётся работа по открытию кабинетов медиации во всех учреждениях области.