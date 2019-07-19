Из резерва области уже выделены 150 миллионов тенге, но это не окончательная цифра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта Informburo.kz Глава региона Гали Искалиев рассказал, что 676 домов в городе Арысь будут восстановлены Западно-Казахстанской областью. – За нашим регионом для восстановительных работ в городе Арысь закреплен сектор 11, в котором обследованы 676 домов. 610 домов нам надо уже восстанавливать, в некоторых домах нужно сделать текущий ремонт, но по семи домам требуется полное восстановление. Сумма ущерба до сих пор устанавливается. 50% необходимых средств нам выделяет республиканский бюджет, 50% мы должны выделить из местного бюджета. Из резерва области уже выделены 150 млн тенге, но нам придется еще изыскивать. Это общая беда, наша гражданская, человеческая обязанность и мы должны протянуть руку помощи. В 2011 году, когда у нас была чрезвычайная ситуация, вся страна помогала нам и поэтому мы не должны оставаться в стороне. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех жителей области, которые помогали жителям Арыси деньгами, строительными материалами, техникой, - заявил Гали Искалиев. Напомним, 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов. В течение всего дня в городе были слышны взрывы, жителей города Арысь эвакуировали после взрыва на складских помещениях. В результате ЧС два человека погибли – один военнослужащий войсковой части и житель города Арысь. Двое находятся в реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации. 25 июня, из Уральска в город Арысь были отправлены три большегруза с гуманитарной помощью. Также нужно отметить, что госслужащие и полицейские ЗКО перечислили однодневный заработок в помощь пострадавшим в Арыси.