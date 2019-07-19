В Тбилиси, а затем в Батуми отправился большой десант атырауских теннисистов. Всего на турнире принимало участие 137 ребят – кроме Казахстана, это были теннисисты из Белоруссии, Грузии, России, Армении и Турции. Атырауцы смогли показать класс в игре, ведь в городе давно существует школа тенниса, а с 2016 года – теннисный центр. По словам главного тренера по теннису в Атырау, директора филиала Федерации тенниса Казахстана по Атырауской области Веры Тихомировой-Брегвадзе, турнир прошел хорошо, «было нервно, как всегда». По итогам турнира, атырауцы заняли призовые места: Диас Амиров, Вячеслав Тулин, Никита Воробьев – получили «серебро», а Казима Исмагул и Бибиханум Калидулла – «бронзу».