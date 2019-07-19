За последние месяцы в Западно-Казахстанской области утонули 24 человека, из них семеро - дети. За последние 10 лет на водоемах области погибли более 270 человек, 70 из которых дети. По словам спасателей, основной причиной гибели людей на воде является купание в неразрешенных местах. – Люди игнорирует правила безопасности, купаются в неположенных местах в состоянии алкогольного опьянения, оставляют детей без присмотра, переоценивают собственные силы. Наши спасатели совместно с местной полицейской службой и с волонтерами проводят рейдовые мероприятия в местах массового скопления людей, патрулируют реки на лодках, катерах, проводят разъяснительную работу. Тем не менее жители не всегда к нам прислушиваются. по городу у нас функционируют пять оборудованных мест для купания, в них проведена соответствующая работа, дно очищено от мусора и патрулируют спасатели, которые придут на помощь в чрезвычайной ситуации, дежурят медицинские работники, а также имеется все необходимое оборудование для оказания помощи, - рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Акылбек Ахметжанов. В городском парке культуры и отдыха спасатели провели мастер-класс по оказанию помощи утопающему. По сценарию, мужчина в неразрешенном для купания месте угодил в подводный водоворот и начал тонуть. Его заметили спасатели, которые патрулировали недалеко от места и вытащили мужчину из воды. Далее он был передан медицинским работникам, которые оказали ему первую помощь. – У человека, которого только что вытащили из воды, должны быть первые три признака - сознание, дыхание и сердечный ритм. Если человек не вступает с вами в контакт, значит он находится без сознания. Если он самостоятельно не дышит, значит у него уже случилась остановка дыхания. В этом случае немедленно нужно приступить к сердечной реанимации. Нужно освободить дыхательные путь от воды, для этого нужно положить человека на согнутое колено, побить по спине. Далее приступаем к сердечно-легочной реанимации. Человека укладываем на спину, осматриваем ротовую полость, так как во рту у него могут находиться рвотные массы, запрокидываем голову и приступаем к реанимации - вдыхаем воздух в рот и 30 нажатий непрямого массажа сердца и продолжаем их делать до появления признаков жизни. Если в течение 30 минут не появятся признаки жизни, то мы уже констатируем биологическую смерть, - рассказала руководитель отдела по оказанию экстренной медицинской помощи КЧС МВД РК по ЗКО Айнаш Давлетова.