Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЖКХ города Уральск, маршруты будет обслуживать ТОО "Флот". - "ПС-1 и "Ангара" будут непрерывно курсировать на дачи садового общества "Учужный затон" четыре раза в неделю (среда, пятница, суббота и воскресенье). По времени транспорт будет отправляться с набережной реки Урал в 8.30, 13.00, 18.00, с Учужного затона с 9.00, 14.00, 20.00. Также "Уральск - садовое общество "Барбастау" в неделю три раза (среда, суббота, воскресенье), по расписанию с набережной реки Урал в 8.15, с Барбастау в 17.00, - пояснили в ПТ и АД ЖКХ города Уральск.

