Фото из архива "МГ" Сегодня, 19 июля, состоялась очередная сессия областного маслихата, в которой приняли участие акима области Гали Искалиев, акимы районов, руководители управлений и департаментов. Глава региона отметил, что в домах, которые строятся по госпрограммам, есть недочеты со стороны проектировщиков и подрядчиков. – Глава государства очень жестко смотреть за тем, что мы строим. В Жанибекском районе по государственной программе мы построили одноэтажные двухквартирные дома. В проектах не оказалось водонагревателей и теперь люди, дети моются холодной водой. Отопление есть, а двухконтурный котел поставить забыли. Проект не посмотрели заказчики, а подрядчики об этом даже не задумались. Всем было все равно, что там в доме творится. В итоге, мы пожалели 50 тысяч тенге, а люди остались без горячей воды. Всем акимам районов говорю заранее - это ваша персональная ответственность. Прежде чем что-то строить, проектировать сначала посмотрите 10 раз техническую оснащенность. С проектировщиками тоже нужно каждую неделю встречаться и спрашивать, что он проектирует, какой оборот они закладывают. Другой пример приведу: в Бокейординском районе мы строим водопровод, ставим насос. Помимо того, что мы трубу закапываем на глубине трех метров, хотя там никогда почва так не промерзает, так подрядчик еще и оградил почти гектар земли семи миллиметровым профлистом. Такой профлист даже для крыши жесткий. Здесь на одном заборе мы потеряли два миллиона тенге. Таких примеров много. Сейчас мы подготовили пятилетний план развития области и многие проекты остаются без финансирования. Ведь мы подготовили проекты на 120 миллиардов тенге, а денег у нас всего 30 миллиардов. Мы должны все строго контролировать и закладывать в трехлетний план, - заявил Гали Искалиев. Кроме того, аким области подчеркнул, что разрабатывать ПСД на нереализуемые проекты недопустимо. – В «Госэкспертизе» имеются свыше 10 тысяч типовых проектов, можно использовать базу данных данной структуры. Теперь пусть администраторы бюджетных программ реализуют проекты в рамках ГЧП, так как бюджетных средств недостаточно, о чем я отмечал ранее, - дополнил Гали Искалиев.