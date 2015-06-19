Деньги из терминала «Сбербанка» в здании административной полиции остались на месте

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, попытка кражи денег из терминала АО "Сбербанк" в здании управления административной полиции действительно была. - Терминал пытались взломать, - расказали в пресс-службе ДВД ЗКО. - Однако деньги из терминала не пропали. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Как именно воры пробрались в здание УАП ДВД ЗКО и есть ли круг подозреваемых, в пресс-службе не ответили.