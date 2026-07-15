Деньги не главное: почему казахстанцы отказываются от высоких зарплат

Большинство казахстанцев хотя бы раз могли уйти к конкурентам на зарплату выше текущей, но остались. Что именно заставило их отклонить выгодное предложение - разбирались аналитики.

Зарплата - это первое, на что мы смотрим в вакансии, но далеко не последнее, что заставляет нас оставаться на месте. Согласно свежим данным аналитиков HeadHunter.kz, подавляющее большинство казахстанцев (79%) хотя бы раз в жизни получали офферы с более высоким доходом. Однако многие из них осознанно решили остаться там, где работают сейчас.

Что же перевешивает финансовую выгоду? Исследование, в котором приняли участие более 1100 работодателей и сотрудников, показало, что главные "якоря" сегодня - это комфорт, доверие и уважение.

Почему мы остаемся, когда предлагают больше?

Когда человеку предлагают прибавку, он автоматически взвешивает свои текущие плюсы и потенциальные риски. Почти половина опрошенных (44%) признаются: они ценят текущее место за здоровый баланс между работой и личной жизнью. Это главный фактор, удерживающий людей от смены кресла.

На втором месте - психологический комфорт: 40% дорожат сложившимися отношениями в коллективе, а 31% ни за что не променяют своего руководителя, которому доверяют. Стабильность компании важна для 37% сотрудников.

Главные маркеры идеального работодателя

Если спросить соискателей, чего они ждут от новой компании помимо оклада, ответы распределяются довольно однозначно. Деньги уходят на второй план, когда речь заходит об основах:

Уважение (65%): элементарная человеческая порядочность - главный критерий выбора.

элементарная человеческая порядочность - главный критерий выбора. Стабильность (55%): в эпоху перемен люди хотят видеть почву под ногами.

в эпоху перемен люди хотят видеть почву под ногами. Гибкость (54%): возможность не жертвовать личным временем ради офисных часов.

Токсичность как "красный флаг"

Если нематериальные факторы удерживают нас в офисе, то их отсутствие становится главным поводом для увольнения. Исследование четко показывает: никакие премии не перекроют "ядовитую" атмосферу.

67% опрошенных готовы уйти из компании, где царит токсичность. На втором месте по деструктивности - конфликты с начальством и отсутствие признания (по 54%). Это говорит о том, что для современного казахстанца важно чувствовать, что его усилия замечают, а к его личности относятся с уважением.

Что в сухом остатке?

Деньги по-прежнему важны, но они перестали быть единственным инструментом удержания талантов. Сегодня компании, которые делают ставку только на "рыночный оклад", проигрывают тем, кто умеет выстраивать культуру доверия.

Если перед человеком стоит выбор между "немного больше денег" и "спокойствие, развитие и адекватное руководство", статистика подсказывает: большинство казахстанцев выбирают второе.

