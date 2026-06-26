Житель Уральска через суд вернул деньги за некачественный онлайн-курс

Житель ЗКО смог через суд вернуть деньги за онлайн-курс, который оказался пустышкой. Об этом рассказала руководитель областного департамента по защите прав потребителей Эльмира Киматова.

12 сентября 2025 года мужчина купил годовой онлайн-курс стоимостью 389 990 тенге, оформив покупку в рассрочку через банк. Однако уже через пять дней покупатель понял, что курс не соответствует обещаниям, и потребовал расторгнуть договор. Вместо уникальной обучающей программы авторы курса просто давали ссылки на бесплатные материалы из интернета. У компании не было даже собственной платформы или приложения - все уроки состояли из демонстрации чужих бесплатных сервисов. Однако организаторы наотрез отказались возвращать деньги, заявив, что возврат невозможен, раз студент уже получил доступ к урокам и начал заниматься.

Суд №2 города Уральска полностью поддержал мужчину и обязал бизнесменов вернуть всю сумму. Организаторы курса пытались обжаловать это решение, но 17 июня 2026 года апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда оставила приговор в силе. Деньги придется вернуть.

В департаменте просят граждан быть бдительными при покупке онлайн-курсов. Перед оплатой обязательно выясняйте условия расторжения договора и правила возврата денег, чтобы не остаться и без знаний, и без финансов.