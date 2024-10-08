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Социум

Полицию ЗКО оштрафовали из-за незаконной регистрации иностранного авто

В 2020 году между истцом и другим гражданином был заключен договор купли-продажи Тoyota Сamry. Однако по решению суда от 2023 года, первичная регистрация номеров на спорную автомашину признана незаконным. Машину регистрировали автоинспекторы.
Арайлым Усербаева
Полицию ЗКО оштрафовали из-за незаконной регистрации иностранного авто

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в 2020 году между истцом и другим гражданином был заключен договор купли-продажи Тoyota Сamry. Однако по решению суда от 2023 года, первичная регистрация номеров на спорную автомашину признана незаконной. Машину регистрировали автоинспекторы. 

– Истец, обращаясь с данным иском, мотивировал свои требования тем, что вследствие незаконной регистрации ввезенного на территорию РК авто, департамент полиции нарушил ее права как добросовестного покупателя. Однако, поскольку ответчик в лице государственного органа не имеет материального интереса к данной сделке и не получил материальные блага, факт причинения материального ущерба не нашел своего подтверждения, - сообщили в облсуде. 

Что касается морального вреда, то суд решил удовлетворить требования частично и взыскать 100 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда, так как неправомерность, повлекшая нарушение неимущественных прав истца, подтверждена решением СМАС ЗКО.

Решение не вступило в законную силу.

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