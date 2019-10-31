Депутаты Уральска недовольны внешним обликом Зачаганска

По поручению акима области мобильные мониторинговые группы сейчас работают по всему городу и выявляют нарушения в сфере благоустройства областного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В состав мониторинговых групп вошли представители общественности, студенты, волонтеры, специалисты отделов акимата, депутаты городского маслихата. Одной из первых за работу принялась группа в посёлке Зачаганск. И уже в ходе первой проверки был выявлен ряд нарушений. Одним из первых объектов, портящих внешний облик города - переговорный пункт в посёлке Зачаганск, который расположен рядом с остановко