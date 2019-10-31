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Социум

Депутаты Уральска недовольны внешним обликом Зачаганска

По поручению акима области мобильные мониторинговые группы сейчас работают по всему городу и выявляют нарушения в сфере благоустройства областного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В состав мониторинговых групп вошли представители общественности, студенты, волонтеры, специалисты отделов акимата, депутаты городского маслихата. Одной из первых за работу принялась группа в посёлке Зачаганск. И уже в ходе первой проверки был выявлен ряд нарушений. Одним из первых объектов, портящих внешний облик города - переговорный пункт в посёлке Зачаганск, который расположен рядом с остановко
Дана Рахметова
Депутаты Уральска недовольны внешним обликом Зачаганска
По поручению акима области мобильные мониторинговые группы сейчас работают по всему городу и выявляют нарушения в сфере благоустройства областного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В состав мониторинговых групп вошли представители общественности, студенты, волонтеры, специалисты отделов акимата, депутаты городского маслихата. Одной из первых за работу принялась группа в посёлке Зачаганск. И уже в ходе первой проверки был выявлен ряд нарушений. Одним из первых объектов, портящих внешний облик города - переговорный пункт в посёлке Зачаганск, который расположен рядом с остановкой Жазира. По словам депутата городского маслихат Аккали Аубекерова, внешний вид пункта давно устарел, и его необходимо привести в нормальный вид. - В городе полно киосков, и основная их часть уже давно выдержана в едином архитектурном стиле. Вот и владельцу данной точки нужно сделать здесь ремонт или же установить новый киоск, - пояснил депутат. Кроме того, наличие рекламных растяжек, которые «красуются» практически на всех зданиях по улице Жангир хана, не особо положительно сказывается на внешнем облике города. Специалисты мониторинговой группы отметили, что таким предпринимателям будут даны предписания на устранение недочетов. - Мы проверяем сегодня абсолютно все: ремонт дорог, чистота улиц, прилегающих территорий к объектам предпринимательства, состояние инженерных коммуникаций. Вот, к примеру, здесь очень много частных домов, у которых уже давно сломаны палисадники и там просто складируется мусор. Не думаю, что горожанам приятно смотреть на такую картину, проходя мимо. Поэтому с хозяевами таких домов мы также ведём переговоры и окажем посильную помощь, если это пенсионеры или инвалиды, - заявил аким Зачаганска Адилбек Кадыров. Что касается чистоты посёлка, то для ее достижения у каждого объекта предпринимательства должна быть установлена урна на улице. Сейчас такие урны есть далеко не у всех магазинов и других бизнес-объектов. Владельцы ссылаются на то, что урны постоянно либо поджигают, либо выбрасывают в них мусорные пакеты. Однако члены мониторинговой группы подчеркнули, что урны все равно необходимо установить, согласно действующему законодательству. Такие мониторинговые группы будут работать в течение недели, затем в течение следующего месяца будут отслеживать процесс исправления выявленных недочетов.
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