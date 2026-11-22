Десять новых автобусов вышли на маршрут №5 в Уральске

Автопарк ТОО «Оралавтотранс» пополнился современным транспортом, а на загруженные маршруты №9 и №12 добавили машины большого класса.

На линию маршрута №5 в Уральске с сегодняшнего дня вышли 10 новых автобусов. Об этом рассказали в акимате Уральска. Кроме того, из-за высокого пассажиропотока перевозчик усилил маршруты №9 и №12 дополнительными автобусами большого класса.

Новые машины рассчитаны на перевозку до 90 пассажиров. В салонах установлены климат-контроль, валидаторы для электронной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения и система оповещения об остановках. Для пассажиров с ограниченными возможностями и родителей с колясками автобусы оборудованы пандусами.

Как отмечают в автопарке, обновление подвижного состава направлено на повышение безопасности и сокращение времени ожидания транспорта на остановках. Работа по модернизации городского автопарка продолжится.