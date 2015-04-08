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Социум

Детей ЗКО будут прививать от пневмококковой инфекции

Иллюстративное фото с сайта ruslekar.info Об этом сообщили на пресс-конференции 7 апреля представители управления здравоохранения ЗКО. Как сообщили медики, вакцинация среди населения Казахстана проводится с 2010 года, но в Западно-Казахстанской области программа иммунизации стартует с апреля текущего года. Заболевания органов дыхания, в частности, пневмонии, являются ведущей причиной смертности детей в возрасте до 5 лет по всему Казахстану, и, в частности, нашей области. По словам врачей, именно прививка от пневмококковой инфекции даст возможность снизить младенческую смертность и инвалидизаци
Marat
Детей ЗКО будут прививать от пневмококковой инфекции
Иллюстративное фото с сайта ruslekar.info
Иллюстративное фото с сайта ruslekar.info
 Иллюстративное фото с сайта ruslekar.info Об этом сообщили на пресс-конференции 7 апреля представители управления здравоохранения ЗКО. Как сообщили медики, вакцинация среди населения Казахстана проводится с 2010 года, но в Западно-Казахстанской области программа иммунизации стартует с апреля текущего года. Заболевания органов дыхания, в частности, пневмонии, являются ведущей причиной смертности детей в возрасте до 5 лет по всему Казахстану, и, в частности, нашей области. По словам врачей, именно прививка от пневмококковой инфекции даст возможность снизить младенческую смертность и инвалидизацию. - На сегодняшний день программа иммунизации охватывает все большее число областей, - говорит заведующая кафедрой детских инфекционных заболеваний Карагандинского государственного медицинского университета Розалия БЕГАЙДАРОВА. – В этом году планируется охват трех регионов – Западно-Казахстанская и Алматинская области и город Алматы. Это завершающий этап по Казахстану. То есть вакцинацией против пневмококковой инфекции будут охвачены все регионы Казахстана. В некоторых регионах вакцинация ведется уже не первый год и позволяет судить о результатах. К примеру, в Восточно-Казахстанской области иммунизация детей до 1 года проводится в течение пяти лет и уровень заболеваемости пневмонией на 1000 детей первого года жизни снизился наполовину, уровень смертности от пневмонии у детей этого возраста снизился на 55%. Хорошие показатели и в других областях Казахстана. Думаю, что эти цифры говорят сами за себя. Как пояснили эксперты, вакцинацию можно проводить не только детям первых лет жизни, но и детям и взрослым, часто болеющим ОРВИ, пневмониями, отитами, синуситами. На сегодняшний день вакцина для детей нашей области уже закуплена. Стоимость одной дозы составила 6 тысяч тенге. Всего из республиканского бюджета на приобретение 44 тысяч доз было выделено 27 миллионов тенге. - Мы планируем, провести вакцинацию 22 тысяч детей в возрасте до 2 лет, которые проживают в нашей области, - сказала заместитель руководителя управления здравоохранения по ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВА. – Вакцинация против пневмококковой инфекции в нашей области начата с апреля нынешнего года и мы надеемся, что в ближайшее время с ее помощью удастся снизить уровень заболеваемости пневмонией среди населения.
Вакцинация

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