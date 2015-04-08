Детей ЗКО будут прививать от пневмококковой инфекции

Иллюстративное фото с сайта ruslekar.info Об этом сообщили на пресс-конференции 7 апреля представители управления здравоохранения ЗКО. Как сообщили медики, вакцинация среди населения Казахстана проводится с 2010 года, но в Западно-Казахстанской области программа иммунизации стартует с апреля текущего года. Заболевания органов дыхания, в частности, пневмонии, являются ведущей причиной смертности детей в возрасте до 5 лет по всему Казахстану, и, в частности, нашей области. По словам врачей, именно прививка от пневмококковой инфекции даст возможность снизить младенческую смертность и инвалидизаци