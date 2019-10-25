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Социум

Дети двух и пяти лет без вести пропали в ЗКО

В селе Жанама Акжайыкского района 24 октября пропали 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 октября в 15.30. со двора дома по адресу: с.Жанама, ул.Галимова, д. 10/2 без вести пропали двое детей: 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар. - Бексултан Орынбасар был одет в желтую кофту, гамаши, на ногах кроссовки коричного цвета. Черные волосы, рост 1 м 10 см. Орынбасар Нұрислам был одет в желтую кофточку, ползунки черного цвета, туфли черного цвета. Родители в семье воспитывают только дво
Дана Рахметова
Дети двух и пяти лет без вести пропали в ЗКО
В селе Жанама Акжайыкского района 24 октября пропали 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
  В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 октября в 15.30. со двора дома по адресу: с.Жанама, ул.Галимова, д. 10/2 без вести пропали двое детей: 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар. - Бексултан Орынбасар был одет в желтую кофту, гамаши, на ногах кроссовки коричного цвета. Черные волосы, рост 1 м 10 см. Орынбасар Нұрислам был одет в желтую кофточку, ползунки черного цвета, туфли черного цвета. Родители в семье воспитывают только двоих сыновей. Антиобщественный образ жизни не ведут, - сообщили в полиции. Полицейские осмотрели местность, в километре от  п. Жанама расположена река Карасу. В самом поселке имеются 166 домов и 810 дворов. - Во время сбора первоначальных материалов установлено, что 24 октября мальчики вместе играли во дворе указанного дома. Двор дома огорожен деревянным забором. В это время их мать занималась домашними делами, и последний раз видела сыновей во дворе примерно в 15.00, а супруг в это время находился на работе. В 15.00 мать упустила сыновей из виду и начала искать их в округе. Однако самостоятельные поиски результатов не дали.  После этого мать сообщила об этом своим родственникам и соседям. С 15.30 до 20.30 родственниками и другими жителями поселка производился подворный обход, однако данные поиски положительных результатов не дали, - рассказали в пресс-службе полиции. Как стало известно, в 20.30 об исчезновении несовершеннолетних сообщили в дежурную часть Тайпакского ОП Акжайкского района. На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции и бригада областного ДЧС. Кроме того, ночью на место происшествия выехал начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов и специально созданная бригада из числа оперативных работников и кинологов. Также к поиску привлечены волонтеры из числа местных жителей. В ДЧС ЗКО также сообщили, что их ведомством ведутся поиски пропавших детей. - В 21.30 на поиски выехали 3 человека личного состава и 1 единица техники. Позже дополнительно из г.Уральска выехали 5 работников оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО, 1 единица техники, 1 плавсредство и 1 собака. В 7.20 из п.Чапаево дополнительно выехали спасатели, - пояснили в ДЧС ЗКО. - Уважаемые жители Западно-Казахстанской области, если вы стали очевидцем или имеете какую-либо информацию о пропавших детях, просим вас сообщить в полицию по телефонам: 102, 112, 8 777 075 16 72, 8 702 526 91 75, 8 777 914 10 34. - обращаются к жителям ЗКО полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дети пропали мальчики

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