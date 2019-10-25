Дети двух и пяти лет без вести пропали в ЗКО

В селе Жанама Акжайыкского района 24 октября пропали 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 октября в 15.30. со двора дома по адресу: с.Жанама, ул.Галимова, д. 10/2 без вести пропали двое детей: 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар. - Бексултан Орынбасар был одет в желтую кофту, гамаши, на ногах кроссовки коричного цвета. Черные волосы, рост 1 м 10 см. Орынбасар Нұрислам был одет в желтую кофточку, ползунки черного цвета, туфли черного цвета. Родители в семье воспитывают только дво