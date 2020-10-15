Медицинский реабилитационный центр Balausa оказывает высококвалифицированную помощь детям по профилю неврология, ортопедия и травматология.рассказал, что к ним могут обратиться родители детей со сложными диагнозами, такими как детский церебральный паралич (ДЦП), задержка психоречевого развития (ЗПРР), задержка речевого развития (ЗРР), дети с последствиями перинатальной патологии центральной нервной системы, тонусными нарушениями и синдромом двигательных нарушений.В реабилитационном центре Balausa работают высококвалифицированные специалисты: ортопед-травматолог, невропатолог, логопед-дефектолог, психолог и реабилитолог. А также есть кабинеты лечебной физкультуры (ЛФК), массажа и физиотерапии. - Вообще реабилитация наиболее эффективна, когда она проводится комплексно. Наше преимущество в том, что у нас четко отработанная система по этому профилю. Если к нам приходит ребенок с диагнозом, то после общего анализа мы проводим комплексное лечение. В поликлиниках при всем желании нет такой возможности - оказывать все процедуры в совокупности. У нас если маленький пациент получил электрофорез, то после этого сразу же ему назначают парафиновое лечение, затем он получает массаж, далее с ним проводят лечебную физкультуру, при необходимости гидротерапию в бассейне, - поясняет Алибек Есендияров. – В поликлиниках много преград, они ведь не профилируются по диагнозам.В центре журналистам удалось встретиться с пациенткой, которая привела своего ребенка на реабилитацию. Жительница села Подстепное Теректинского района Гулсезім Набиева рассказала, что ее 9-летний сын Аян Тілеген недавно попал в ДТП, его сбила машина. - Как мы все перепугались, ведь ребенок получил серьезные травмы. У него не функционировала вся правая часть. Но нам действительно повезло, мы обратились в центр Balausa, к специалистам с большой буквы. Они нас поставили на ноги буквально за 15 дней. Правда, ребенок еще не держит ложку, но все впереди, мы идем на поправку. Тут очень хорошие специалисты. Ни одна поликлиника не окажет такой услуги, как этот центр, особенно в том, что касается комплексной реабилитации детей, - говорит Гулсезім Набиева.Стоит отметить, что в медцентре индивидуальный подход к каждому пациенту. - В других центрах, когда ребенок пропускает один сеанс той или иной терапии, то, как правило, это время никто не возмещает. У нас в центре, если ребенок не посетил врача по предварительной записи, пропустил прием по уважительной причине, ничего страшного, можно перенести на другое время, но нужно стараться не прерывать комплексное лечение, родители должны понимать, что это все делается для ребенка, чтобы ему было легче восстановиться, - сказал Алибек Есендияров.Кроме того, в центре Balausa есть соляная шахта для проведения галотерапии и бассейн для гидротерапии. Галотерапия широко используется в современной медицинской практике для профилактики и лечения болезней дыхательной системы. Галотерапия влечет за собой исключительно полезные последствия: естественное очищение дыхательных путей от болезнетворных микроорганизмов и пыли, восстановление функции легких, насыщение крови кислородом, укрепление иммунитета. С помощью гидротерапии, можно снять напряжение в мышцах, стимулировать иммунную систему, улучшить функции внутренних органов и улучшить кровоснабжение. Стоит отметить, что также с 16 октября в центре будет вести прием мануальный терапевт и нейрохирург Алмас Жалгаспаев, который будет заниматься диспорттерапией для взрослых на платной основе.Лицензия №01800DL от 07.08.2019г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.