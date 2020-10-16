Инициатива коммунистов о снижении пенсионного возраста для казахстанцев получила широкое обсуждение, и, судя по комментариям в социальных сетях, итогам голосования на некоторых интернет-ресурсах, большинство граждан поддерживают наши предложения.
Среди противников идеи были и попытки аргументированных возражений, но многие диванные либеральные экономисты, называя нашу идею популизмом, все сводят к примитивному “нет средств”.
Экономические решения всегда требуют не просто оценки издержек, а их сопоставления с конечным эффектом и альтернативными издержками. На сегодня прогнозы по росту мировой и казахстанской экономики не самые благоприятные. На рынке труда ситуация ухудшается. Президент раскритиковал “Дорожную карту занятости” за недостаточное создание постоянных рабочих мест. Уполномоченный орган признает, что не поспевает за количеством граждан, ищущих работу. По официальным данным, в течение трех лет из системы образования на рынок труда выйдет порядка 590 тысяч молодых выпускников. В наиболее сложном положении окажутся именно пожилые работники.
Во-первых, наших экспертов не интересует, сколько страна потеряет от увеличения затрат на меры занятости. Особенно если учесть, что расходы на них не совсем прозрачны и большая их часть уходит в песок. Тогда как пенсии - это адресные платежи, которые идут конкретным гражданам и затем помогают увеличивать потребительский спрос.
Во-вторых, принятие экономических решений всегда предполагает выбор: на что потратить? Интересно, почему эксперты, считающие расходы, связанные с понижением пенсионного возраста, нерациональными, не возмущаются в отношении остальных трат государства на непонятные институты развития, имиджевые мероприятия, странные расходы государственных фондов, провальные проекты в сфере АПК, ГПИИР, цифровизации, образования и здравоохранения?
В-третьих, в тех странах, где повышается пенсионный возраст, появляются конкретные меры для занятости и достойной оплаты труда пожилых людей. У нас еще в 2013 году принимался комплексный план содействия занятости лиц старше 50 лет (инициатива 50+). Где результаты? Ни для кого не секрет, что устроиться на работу после 50 лет сейчас практически невозможно.
В-четвертых, у наших экономистов, выросших на догмах о свободном рынке, отсутствует понимание того, что основой любого государства является человек, а не цифры и прибыль.
Без человека не будет ни цифр, ни прибыли, ни самих экспертов.
В-пятых, проведем ликбез для наших либералов и раскроем тайну. Всего через 22 года после изнуряющей Второй мировой войны советское государство, находясь в состоянии холодной войны с бывшими союзниками, снизило пенсионный возраст для женщин до 55 лет и для мужчин до 60 лет. Если перечислить еще и категории работников, которые выходили на пенсию еще раньше, то не выдержит разум у наших критиков. Почитать же, как можно поднять разрушенную экономику без иностранных кредитов, инвесторов, фондов, можно в учебниках по политической экономии. Экономить на собственном народе нельзя, а лучше развивать внутреннее производство и потребление, иметь независимую денежно-кредитную политику.
В-шестых, вопрос пенсионного возраста не догма, он всегда связан с конкретной ситуацией, в том числе с демографической, экономической, социальной. Дания сейчас готовит реформу, которая позволит граж¬данам, имеющим определенный трудовой стаж, выходить на пенсию раньше установленного срока. Аргумент простой - позволить людям выходить на заслуженный отдых раньше, чем они будут полностью изношены. В целом в странах ОЭСР, на которые мы хотим равняться, на повестке дня повышение гибкости системы выхода на пенсию. В ряде стран эти подходы уже применяются. Например, гибкие рамки пенсионного возраста: не 62 года или 67 лет, а 62-67. Еще один вариант - постепенное сокращение рабочего времени по достижении определенного предпенсионного возраста.
Все это не благотворительность, а серьезные расчеты. Они учитывают зависимость производительности труда от возраста, затраты на здравоохранение и множество других факторов.
Понятно, что нашим молодым “экспертам” из либеральной тусовки проще отмахнуться фразой “нет денег” и обвинить коммунистов в популизме.
Такой подход - это, мягко говоря, безответственно в отношении своих же мам, отцов, дедушек и бабушек, которые вложили здоровье, знания, силы в развитие Казах¬стана и этих же экспертов.
В конце концов, если бы наше старшее поколение рассуждало с точки зрения экономии и целесообразности, то не появилось бы на свете столько диванных экспертов, потому что дети - это всегда хлопотно, рискованно, и не факт, что затраты на них окупятся. Разве не так?
Айкын Конуров, депутат мажилиса
