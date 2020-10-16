Фото с сайта finance.kz 13 октября судом №2 города Атырау вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя ДГД по Атырауской области Кайрата Жулмухамбетова. – Судом установлено, что Жулмухамбетов, являясь должностным лицом, путем вымогательства получил взятку в сумме три тысячи долларов США от своего подчиненного за непринятие мер дисциплинарного характера. Отягчающим обстоятельством признано нарушение принятой присяги. Учитывая тяжесть и характер совершенного коррупционного преступления, а также, что подсудимый не раскаялся в содеянном, суд посчитал справедливым назначение реального лишения свободы, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау. Таким образом Кайрату Жулмухамбетову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме этого он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.