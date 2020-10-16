Вы такие доверчивые. В посте одна вода, ни диагноза, ни точных фактов. И сумма нарисованная. Если бы она точно указала процедуру которую ей окажут в РФ и стоимость этой операции, это было бы предельно прозрачно. А так, ни о чём, - пишет комментатор в Instagram.

Анастасия Бузгон По словам мамы девочки Любови Киркиной, всего на поездку им нужно было собрать 400 тысяч тенге. - Буквально за три дня нам удалось собрать 473 тысячи тенге. Всем спасибо огромное, низкий поклон каждому, кто помог. Это большая помощь для нашей семьи, у дочери есть шанс выздороветь и мы все постараемся для этого сделать, - отметила мама девочки. - Кстати, нам даже позвонили из такси "Империя" и пообещали бесплатно довезти до границы. Представляете, какие добрые люди. Те деньги, которые останутся, мы потратим на консультацию нейрохирурга в Самаре, он нам даст рекомендации, можно ли удалять спинномозговую грыжу, ведь от нее и идет воспаление на пятке у дочери. Любовь Киркина рассказала, что помимо того, что люди отправляли деньги, многие звонили и интересовались состоянием дочери. - Суммы на счет поступали разные, кто 100 тенге скинул, а бывали и очень крупные суммы - по 50 и 100 тысяч тенге. В телефонных разговорах люди желают скорейшего выздоровления Насте, - поделилась Любовь Киркина. Между тем после публикации о сборе на страницев Instagram есть читатели, которые усомнились в диагнозе девочки. -Мама Насти Бузгон очень переживает и попросила опубликовать документы и выписки, подтверждающие диагнозы заболевания дочери. Напомним, Анастасия Бузгон - инвали д детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию . На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге . После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли собрать читатели сайта. В феврале прошлого года, маленькая Настя снова проходила лечение в Самаре. 12 октября этого года, Любовь Киркина снова обратилась в редакцию "МГ" объявить сбор на противорецединое лечение для Насти в Самаре. Им нужно было собрать 400 тысяч тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.