Теперь 12-летняя Настя Бузгон отправится на лечение в Самару, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 400 тысяч тенге требуется на лечение маленькой девочке из Уральска Анастасия Бузгон По словам мамы девочки Любови Киркиной, всего на поездку им нужно было собрать 400 тысяч тенге. - Буквально за три дня нам удалось собрать 473 тысячи тенге. Всем спасибо огромное, низкий поклон каждому, кто помог. Это большая помощь для нашей семьи, у дочери есть шанс выздороветь и мы все постараемся для этого сделать, - отметила мама девочки. - Кстати, нам даже позвонили из такси "Империя" и пообещали бесплатно довезти до границы. Представляете, какие добрые люди. Те деньги, которые останутся, мы потратим на консультацию нейрохирурга в Самаре, он нам даст рекомендации, можно ли удалять спинномозговую грыжу, ведь от нее и идет воспаление на пятке у дочери. Любовь Киркина рассказала, что помимо того, что люди отправляли деньги, многие звонили и интересовались состоянием дочери. - Суммы на счет поступали разные, кто 100 тенге скинул, а бывали и очень крупные суммы - по 50 и 100 тысяч тенге. В телефонных разговорах люди желают скорейшего выздоровления Насте, - поделилась Любовь Киркина. Между тем после публикации о сборе на странице
в Instagram есть читатели, которые усомнились в диагнозе девочки. - Вы такие доверчивые. В посте одна вода, ни диагноза, ни точных фактов. И сумма нарисованная. Если бы она точно указала процедуру которую ей окажут в РФ и стоимость этой операции, это было бы предельно прозрачно. А так, ни о чём, - пишет комментатор в Instagram. Мама Насти Бузгон очень переживает и попросила опубликовать документы и выписки, подтверждающие диагнозы заболевания дочери. Напомним, Анастасия Бузгон - инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На  фоне этого заболевания у девочки  в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли собрать читатели сайта. В феврале прошлого года, маленькая Настя снова проходила лечение в Самаре. 12 октября этого года, Любовь Киркина снова обратилась в редакцию "МГ" объявить сбор на противорецединое лечение для Насти в Самаре. Им нужно было собрать 400 тысяч тенге. 473 тысячи тенге собрали неравнодушные казахстанцы на лечение девочки из Уральска 473 тысячи тенге собрали неравнодушные казахстанцы на лечение девочки из Уральска   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Любовью Киркиной  