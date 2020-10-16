- В 08.45 в Уральске на остановке «Циалковского» по улице Абулхаир хана с участием двух маршрутных автобусов №22 и №1 произошло ДТП, в результате которого с различными травмами на карете скорой помощи в больницу доставлены 5 человек. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции УП г.Уральска, - сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что среди пострадавших есть беременная женщина, у нее угроза прерывания беременности. - Среди пострадавших 16-летний мальчик. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма живота. Он транспортирован в хирургическое отделение в Областную многопрофильную больницу. У 50-летняя пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. У 37-летнего мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб височной области слева. У еще одного 37-летнего пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудного отдела позвоночника. Все они транспортированы в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы. Беременная женщина доставлена в городскую многопрофильную больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.