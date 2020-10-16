- Как отметил президент в своем послании надо реализовывать экономическое развитие в новых реалиях. Что в свою очередь у нас имеет неплохое начало. Только за 2019 год было реализовано 13 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 2,7 млрд. тенге, из которых 2,2 млрд. тенге направлены на строительство двух заводов изготавливающих необходимые детали для Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. А 500 млн. тенге на строительство клиник, торговых центров, ресторанов и многого другого, что способствовало открытию новых 150-ти рабочих мест, - рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций аким Бурлинского района Миржан Сатканов. По его словам, в текущем же году инвестиции в экономику района увеличились в 2,5 раза и составили 6,6 млрд. тенге, что является подспорьем для открытия 350-ти новых рабочих мест. - Один интересный факт все инвестиции направлены на не сырьевой сектор экономики. Более 3,5 млрд. тенге инвестиций предусмотрены на развитие агропромышленного комплекса. Ведь все мы понимаем, что конкурентоспособную экономику невозможно создать без развитого сельского хозяйства. Говоря о сельском хозяйстве, невозможно не остановиться на основном составляющем. На сегодня в Бурлинском районе функционирует 343 крестьянских хозяйств и ТОО, занятых в сельском хозяйстве. Общий объем валовой продукции сельского хозяйства за 8 месяцев текущего года составляет 3,6 млрд. тенге. Что на 300 млн. тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил аким. В селекционно-племенной работе участвует 50 хозяйств, с поголовьем КРС - 3 295 голов, имеется 151 голов племенных быков. Обеспеченность быками - 78%. В районе действуют 19 миницехов по переработке сельхозпродукции, численность работающих в них 115 человек, в текущем году ими произведено продукции на сумму свыше 150 млн. тенге. Также, за 8 месяцев текущего года было произведено 1600 тонн мяса, 8600 тонн молока, 3,5 млн. штук яиц и 32,2 тонны шерсти. В целом по району более 1 120 человек занято в сельском хозяйстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.