Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с начала пандемии в ЗКО выявлено 6903 зараженных КВИ, 3491 из них без симптомов заболевания. Как отметил Мухамгали Арыспаев, в регионе растет число зараженных коронавирусом. Так, только за последние 4 суток число зараженных составило 18, тогда как ранее выявление больных не превышало 16 человек в неделю. - Если говорить о заболевших за последние 4 суток, то среди них есть пожилые люди в возрасте 75-80 лет, также среди них жители ЗКО, вернувшиеся из России. Коронавирус выявлен у воспитателя детского сада в Бурлинском районе. В дошкольном учреждении объявлен карантин, сегодня, 16 октября, будут взяты ПЦР-тесты у воспиталей, детей и родных заболевшего, - рассказал Мухамгали Арыспаев. По словам главного санврача, в связи с ростом заражения КВИ в соседней России на четырех пограничных постах ЗКО будут усилены карантинные меры. Так, планируется, что транзитные грузы будут проезжать нашу область в сопровождении полицейского патруля, не заезжая в населенные пункты. Постановление в настоящее время обсуждается и в скором времени будет представлено общественности. Напомнил Мухамгали Арыспаев и о необходимости иметь результаты ПЦР-тестов при пересечении госграницы. - Водители, пересекающие границы, должны также иметь при себе результаты тестов. Срок тестов три дня. Если они просрочились, то необходимо пройти тест снова. С 6 октября в ЗКО из России прибыли 1200 человек, у 358 из них не было результатов ПЦР-тестов. Все они были закрыты на двухдневный карантин, и взяты пробы. У восьми граждан ПЦР-тесты на коронавирус оказались положительными. Пятеро из них прибыли с поста "Сырым", двое - в Таскалинский район, один - в Бурлинский район, - рассказал Мухамгали Арыспаев. К слову, с 6 октября через госграницу в ЗКО не пропустили 58 человек, не имевших результаты ПЦР-тестов.