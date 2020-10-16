По словам акима района Марата Токжанова, из них земли, используемые за пределами территории района области республики, – 2489 га и земли используемые землепользователями других районов – 1215 га. - Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет – 530,5 тысячи га, из них пашни – 243,5 га, многолетние насаждения – 440 тысячи га, залежи – 118,4 тысячи га, сенокосы – 17,8 тысячи га, пастбища – 144,5 тысячи га. В 2020 году было выявлено 20 землепользователей на общей площадью 28,7 тыс га не использующих по целевому назначению земельные участки сельскогохозяйственного назначения, из 20 землепользователей 8 земельных участков общей площадью 31,4 тыс га сельскохозяйственных земельных участков были возвращеный в государсвенный фонд, 13 землепользователей идет проверка, - сообщил Марат Токжанов. Лица, не использующие выделенный земельный участок по целевому назначению, облагаются налогом в 10 раз выше. По данным на 30 сентября, было проведены конкурсы по предоставлению земельных участков сельского хозяйственного назначения в аренду для ведения сельскохозяйственного производства на территории Переметнинского, Кушумского, Янайкинского, Дарьинского, Январцевского сельских округах. По итогам конкурса было предоставлено 15 земельных участков общей площадью 5,1 тысяча га. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.