В результате уровень обеспеченности населения района централизованной чистой питьевой водой вырос с 54% до 82%. -В текущем году в рамках программы «Дорожная карта занятости» ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей в селах Кыркопа и Кызылоба. Одним из крупнейших проектов по обеспечению населения района качественной питьевой водой является строительство Жангалинского группового водопровода. Стоимость проекта - 2,5 млрд.тенге,- рассказал Аким Жангалинского района Наурызбай Карагойшин. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода к населенному пункту малая Айдархан и ожидается финансирование в ближайшие годы. Также разрабатывается проектно-сметная документация по подключению 7 населенных пунктов к Жангалинскому групповому водопроводу. В предстоящие годы будут поэтапно запланированы работы по обеспечению питьевой водой перспективных малых населенных пунктов. - В целом по мере решения вопроса финансирования до 2023 года предполагается довести показатель обеспеченности района питьевой водой до 95%,- отметил аким района. А во что касается газификации района, то в настоящее время по району из 27 населенных пунктов 16 обеспечены природным газом. В 4 населенных пунктах Жангалинского района - это Жуалой, Мукур, Сарыколь, Жангельдин были подключены к голубому топливу 11 социальных объектов и 316 дворов. В ближайшие годы планируется газифицировать еще 4 населенных пункта - Салтанат, Саралжын, Борык, Плантация. Проектно-сметная документация готова. Стоимость-178,4 млн тенге. В настоящее время по району обеспеченность голубым топливом составляет 95%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.