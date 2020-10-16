- На днях около семи вечера неизвестные лица перебросили через забор УГ-157/9 (мужская исправительная колония) пакет с мобильником. После этого они на машине ВАЗ-2114 скрылись в неизвестном направлении в сторону города. Сотрудниками УГ-157/9 дана ориентировка на вышеуказанный автомобиль в Управление полиции г.Атырау для их задержания. Спустя несколько часов правонарушители были задержаны, - сообщили в пресс-службе ДУИС Атырауской области. В пакете обнаружены мобильный телефон и зарядное устройство, а также наушники. Перебросчики задержаны и привлечены к административной ответственности по ст. 481 КоАП РК «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов». - Правонарушители передвигаются на автомашинах и в основном попадают на камеры, установленные по периметру учреждения, а также на городские камеры – таким образом устанавливается их маршрут. Анализ показывает что, эти лица ранее отбывали наказание в той или иной колонии, знают местность и поддерживают связь с лицами, отбывающими наказания в настоящее время, - говорят в пресс-службе ДУИС по Атырауской области. - Все правонарушения совершаются с умыслом передать запрещенные предметы, даже зная что это не положено. В настоящее время устанавливается сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях с охватом слепых «зон», то есть, полностью ставится заслон для тех, кто совершает перебросы. Кроме того, в ДУИС отметили, что в целях профилактики, в залах свидания прокручиваются видеоролики для посетителей, где показывают тех, кто занимается перебросом запрещенных предметов, таки образом ответственности. i_jRgMLo8xI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.