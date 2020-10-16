Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций, сообщил, что на 1 мая этого года было зарегистрировано 152 случая COVID-19: завозные – 119, внутренние – 33 (22%). На 1 июня - 674 случая COVID-19: завозные – 318 (47%), внутренние – 356 (52%). На 1 июля ситуация уже поменялась. Были выявлены 2773 случаев (1507 симптомных, 1266 бессимптомных). Причем 330 случаев были завозные случаи, а 1177 – внутренние. По его словам, это совпало с моментом снятия карантина и послабления ограничений. Люди вышли на улицы, толпами гуляли, посещали магазины, парки, при этом не соблюдали санитарные меры защиты в общественном транспорте, ходили в гости, проводили свадьбы, банкеты и другие массовые мероприятия. - Другой составляющей роста CОVID-19 стали демобилизованные вахтовики с месторождения Тенгиз. В мае граждане, работающие вахтовым методом в компании «Тенгизшевройл» и ее подрядных организациях, были демобилизованы с месторождения в места постоянного проживания. Более 2 700 жителей нашей области вернулись обратно в регион. Как оказалось, большая часть из них были инфицированы COVID-19. У 118 вахтовиков был положительный результат ПЦР-тестирования и они были размещены в карантинные стационары. К сожалению, в Уральске были инциденты нарушения требований стационарного и карантинного режима названными лицами. В результате это привело к росту количества заболевших и стало стартом уже внутреннего заражения CОVID-19 жителей ЗКО, - рассказал Болатбек Каюпов. - Проводя анализ прошедшего периода, считаем, что именно неверие людей, беспечность, безответственное отношение к соблюдению санитарного режима привело к тому, что среди населения началось массовые заражения. Пик заболеваний пришелся на июнь-июль. Статистика показывает, что именно тогда число распространения заражений увеличилось среди жителей региона. Большая часть среди заболевших были уже не приезжие граждане, а местное население. С начала года в ЗКО от COVID-19 умерли 110 человек, от пневмонии - 214 человек. Из 110 умерших 70% составили пожилые люди. За весь период пандемии в ЗКО нет ни одного случая смертности дома. По данным на 15 октября, в ЗКО зарегистрировано 6 898 заболевших COVID-19 (3410 симптомных, 3486 - бессимптомных). Выздоровевших: 6765 человек (со стационаров – 3028, с амбулаторного лечения – 3737). Умерли - 110 чел. Пациенты с пневмонией с признаками COVID-19 – 63 (стационарные – 41 человек, амбулаторные – 22 человека). Умерли от пневмонии - 214 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.