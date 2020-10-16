Супруг погибшей Бибинур Негметовой возмущен тем, что дело о смерти его жены и ребенка расследуется более двух лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Погибшая Бибинур Негметова
Трагедия
произошла 24 апреля 2018 года в Жангалинском районе. У 44-летней Бибинур Негметовой на седьмом месяце беременности началось кровотечение, ее экстренно доставили в районную больницу. Однако спасти ее не удалось, и в 15.50 того же дня врачи констатировали смерть матери и ребенка.
Супруг погибшей Галымжан Сагингалиев остался с четырьмя детьми
, младшему из которых на тот момент было всего четыре года. В октябре 2019 года начальник следственного управления ДП ЗКО Шералы Абдраманов сообщил, что расследование по этому делу находится на стадии завершения
и дело будет передано в суд. Однако прошло уже 2,5 года, а дело до сих пор находится на расследовании.
Галымжан Сагингалиев крайне возмущен таким следствием. Говорит, что ему уже стыдно смотреть в глаза своим детям.
– Если бы моей жене своевременно была оказана помощь, то и она, и ребенок были бы живы. Об этом говорят и результаты республиканской комплексной экспертизы. Однако с ее результатами наши врачи не согласились и снова подали заявление на проведение экспертизы на этот раз в Алматы, результаты пришли только 3 октября этого года, спустя 11 месяцев. Эксперты дали заключение, что вины врачей в случившемся нет, но мы с этим не согласны. Был факт халатного отношения, операция была проведена не своевременно, ребенка спасти можно было, подпись супруги в расписке на согласие на операцию была подделана
, об этом есть заключение экспертизы. Мне стыдно смотреть детям в глаза, прошло 2,5 года, а виновных в смерти их матери еще не наказали. Мне нужна справедливость, и чтобы больше таких трагедий не было, - говорит мужчина.
По словам мужчины, досудебное расследование ведется только в отношении анестезиолога районной больницы. Хотя по его мнению, в трагедии есть вина фельдшера, главного врача, заместителя главврача, гинеколога, хирурга и терапевта.
Начальник следственного управления департамента полиции ЗКО Галым Байжанов сообщил, что по факту смерти Бибинур Негметовой ведется досудебное расследование по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".
– По делу назначались несколько экспертиз, которые проводились в городах Нур-Султан, Алматы и Актобе. Последнюю комиссионную экспертизу назначили в прошлом году, она проводилась в городе Алматы. Комиссионная экспертиза проводится несколькими специалистами из различных сфер медицины, которые проводят исследования поочередно. В ходе исследования они заявляли ходатайства, запрашивали дополнительные материалы, которые мы им предоставляли. На прошлой неделе поступили результаты, они объемные, экспертиза сложная. Потерпевший с адвокатами сейчас изучают эти результаты, после чего они имеют право сделать ходатайство или выразить несогласие. Мы обязаны рассмотреть все обращения. Причины длительного расследования - проведение сложных экспертиз, которые требуют длительного времени. В настоящее время по жалобе потерпевшего дело запрошено прокуратурой Жангалинского района, - рассказал Галым Байжанов.
