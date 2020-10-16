Фото из архива "МГ" Как рассказал аким Уральска, в настоящее время на мусорном полигоне по саратовской трассе открыт комплекс по переработке мусора. Инвесторами ведется сортировка отходов, в ближайшие дни они запустят первую переработку полиэтилена. - Также инвестором были закуплены дополнительно еще две единицы техники, в том числе одна единица является импортной и предназначена только для полигонов, - отметил аким Уральска. С его слов, в этом году на полигоне не было крупных очагов возгораний благодаря мониторингу и контролю. - В настоящее время разрабатывается проект рекультивация старого полигона. До конца года должны уже решить вопросы с документацией и начать работы в следующем году, - пояснил градоначальник. Стоит отметить, что еще в июне прошлого года на заседании в региональной палате предпринимателей "Атамекен" обсуждался вопрос состояния полигона ТБО. Тогда было решено привлекать предпринимателей, занимающихся переработкой мусора. В области есть два предприятия, которые занимаются переработкой строительных отходов, а также около десяти предприятий, которые принимают макулатуру, картон, бумажные и полиэтиленовые отходы, шины, аккумуляторы. Опасные отходы вывозятся в Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.