Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким района Байтерек Марат Токжанов рассказал, что в районе ТОО «World Green Company» строит тепличный комплекс по выращиванию томатов и огурцов в Мичуринском сельском округе. Стоимость проекта 13 млрд тенге. тенге. Дата запуска - 4 квартал 2020 года. Также реализуется строительство кирпичного завода ТОО «134» в Рубежинском сельском округе производительностью 30,0 млн штук кирпича в год. Стоимость проекта - 1,2 млрд тенге. Дата запуска - 4 квартал 2020 года. Также в районе ТОО «АГРО-ЭНЕРГИЯ» ведет строительство центра хранения и размещения виртуальных данных в Белесском сельском округе, размещение и обслуживание интернет-площадок, дата-центра Уральского технопарка «Дата-центр» мощностью 225 МВт, стоимостью 9,5 млрд тенге. Дата запуска - 2020 год. - В районе ведется строительство склада овощей и фруктов мощностью 13 тысяч тонн в год в оптово-распределительном центре ТОО «Bayston» в Январцевском сельском округе. Стоимость 2,5 млрд тенге. Дата запуска - 2022 год. Строительство завода по производству жидкого метанола ТОО «Жаик Петролеум ЛТД» в Белесском сельском округе мощностью 50 тысяч тонн жидкого метанола и 137 тысяч тонн компонентов дизельного топлива в год. Стоимость 220,0 млн долларов США или 96,6 млрд тг. Дата запуска - 2023 год. В Махамбетском сельском округе планируется построить завод по производству полуприцепов для ТОО «Батыс Трейлер» мощностью 200 единиц в год, стоимость - 860 млн тенге. Дата запуска - 2021 год. идет строительство логистического центра «Сырым» на границе Казахстана и России по трассе Самара-Шымкент ТОО «СП СЫРЫМ». Стоимость - 300 млн тенге. Дата запуска - 2021 год, - рассказал Марат Токжанов.