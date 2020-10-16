Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда Атырауской области, в производство Курмангазинского районного суда поступили три административных дела в отношении главного специалиста аппарата районного акимата. – Административные дела были заведены по части 3 статьи 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", по части 4 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками" и по части 3 статьи 612 КоАП РК"Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством", - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области. Стоит отметить, что во время совершения ДТП сотрудник районного акимата был за рулём внедорожника Toyota Fortuner без водительских прав, которых он лишился месяц назад. – 8 октября суд признал его виновным по статье 612 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" и арестовал его на 10 суток. Рассмотрение дел по другим двум статьям назначено на 19 октября, - добавили в облсуде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.