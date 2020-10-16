В акимате района рассказали, что в селе Жулдыз на сегодняшний день проживают 700 человек. Сельский населенный пункт с каждым годом все больше развивается. Жители активно участвуют программе «Рухани жангыру». При участии выпускников школы уже были построены спортивные и детские площадки. Кроме того, в этом году в селе начато строительство 11 домов, 4 из них сданы в эксплуатацию. Средства на строительство собирали и сами жители. - В этом году мы залили фундамент на несколько домов. И уже 4 дома готовы и туда заселились. Остальные дома пока готовим к зиме. Все старые саманные дома мы убрали и на их месте строим кирпичные Деньги собраны жителями села У нас село маленькое, поэтому дома для молодых специалистов не предусмотрены, неравнодушные люди помогают обеспечить их жильем,- рассказал житель села Жанболат Таскалиулы. Расширяются горизонты и в сфере предпринимательства в сельской местности. Представители малого бизнеса активно пользуются государственной поддержкой. Мейрамбек Таскалиев - один из участников государственных программ. Он изучил все тонкости предпринимательства в рамках проекта "Бизнес бастау" и получил льготный кредит. - Очень долго думал про это дело. Хотел обеспечить всем необходимым свой поселок. Поэтому открыл свой небольшой магазин. Люди нашего села очень дружелюбные, трудолюбивые и добрые Много молодежи у нас. Например, в сфере образования у нас работают почти 70% - молодые специалисты. Никто не уезжает от нас, Работу находят. Занимаются бизнесом и остаются здесь, - сообщил предприниматель Мейрамбек Таскалиев. Необходимо отметить, что ежегодно количество предпринимателей в селе увеличивается. Все они работают для развития родного села. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.