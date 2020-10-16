Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 16 октября, на площадке проектного офиса "Акжайык адалдык аланы" состоялось заседание, в котором приняли участие руководитель проектного офиса "Акжайык адалдык аланы" Алия Салиева, председатель ОО детей-инвалидов "Байтерек" Меруерт Санкаева, родители детей-инвалидов, заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Газитулла Лямов, директор филиала по ЗКО НАО "Фонд социального медицинского страхования" Нуржамал Жумагулова, а также представители других управлений и департаментов. Был рассмотрен вопрос о получении реабилитационной помощи детей-инвалидов в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Меруерт Санкаева рассказала, что к ней очень часто обращаются родители детей-инвалидов. - Они возмущены тем, что во время пандемии, режима ЧП и карантина не смогли получить многие медицинские услуги. Также они задают вопрос: смогут ли они восполнить их, ведь реабилитация для особенных детей крайне необходима. Я сама провела мониторинг и поняла, что некоторые нужные услуги дети-инвалиды на бесплатной основе не получают. И где найти этот перечень бесплатных услуг? Какие бесплатные услуги можно получить в частных реабилитационных центрах? Тем более когда родители с особенными детьми приходят в частные центры на реабилитацию, то никаких противопоказаний нет, но когда они обращаются за этими же услугами бесплатно, то им говорят, что ребенку делать эти процедуры нельзя. То же самое касается стоматологии. Теперь, получается, что с введением платных и бесплатных услуг, в большей степени приходиться платить, - отметила Меруерт Санкаева. - Я считаю, что жалобы родителей вполне обоснованы. Газитулла Лямов пояснил, что в период пандемии объем услуг был уменьшен, нельзя было ходить с детьми в реабилитационные центры при поликлиниках. - Но все эти услуги пациенты получат, они будут оплачены без разговоров, - заверил Газитулла Лямов. - Во всех поликлиниках есть реабилитационные отделения, конечно, не хватает специалистов, но эти реабилитационные услуги - государственные, они оказываются бесплатно в рамках ОСМС. Также детей ежегодно бесплатно отправляют в Алматы и Нур-Султан, согласно показаниям. Если в рамках ОСМС увеличат объем бесплатной медицинской помощи, то тогда будет охвачено больше детей. Заместитель облздрава отметил, что на уровне правительства рассматривается новая программа по реабилитации инвалидов и она будет расширена. - Кроме того, тут идет речь о возможности строительства большого детского реабилитационного центра, но сейчас проблема в кадрах. По инициативе фонда готовится реабилитационное отделение "Камкорлык" при стационаре Областной детской больницы, сейчас там идет ремонт помещения, в ноябре будет завозиться оборудование и где-то в середине декабря он откроется, - пояснил Газитулла Лямов. Директор филиала по ЗКО НАО "Фонд социального медицинского страхования" Нуржамал Жумагулова дополнила, что по оказанию услуг, бесплатных лекарств, реабилитации всю информацию в первую очередь может предоставить каждая медицинская организация. В этом направлении государством постоянно ведется работа. Айжамал Батрашева - мама "особенного" ребенка, у ее 5-летней дочери диагностировали синдром Дауна. - В городской поликлинике №6 есть прекрасный реабилитационный центр, где записывают всех исключительно по времени, и буквально с 1 марта его закрыли. А теперь после открытия там очередь и не пробиться, чтобы получить ту или иную услугу. Я просила во время карантина четко по времени принимать нас, тогда ни одна мама и ребенок не пересекались бы. Но нам все закрыли, у нас получился большой пробел, хотя при синдроме Дауна нельзя прекращать реабилитацию. Мы потеряли полгода просто так. Никаких бесплатных витаминов мы не получаем. Психотропные препараты выдаются на детей, тяжело больных и страдающих судорогами, а элементарные препараты, поддерживающие и стимулирующие мозг, мы покупаем за свои деньги, 5-12 тысяч тенге стоит каждая упаковка, их нет в перечне бесплатных препаратов, - рассказала мама особенного ребенка. Женщина возмущена тем, что они ходили в частную медорганизацию в бассейн на платной основе, но когда они принесли направление из поликлиники, то им в этом же учреждении сказали, что водные процедуры противопоказаны. - Также в этом году мы поехали реабилитационный детский центр "Камкор" (РДЦ) в Нур-Султан, где оказывают психологическую помощь для детей с такими заболеваниями, как у моего ребенка, но для нас не оказалось места. И вместо этого нас отправили в центр "Кадам", где оказывают услуги для детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Мы 21 день просидели там. Да, все это было бесплатно. Однако мой ребенок не получил услуги логопеда и дефектолога. Потому что для детей ДЦП положены абсолютно другие программы. Куда бы я не обратилась с этой претензией, везде отвечают: "Так распределились места". Из Уральска отправляли ребенка с синдромом Дауна, но не подготовили место для его реабилитации. Где контроль за всем этим? - спросила Айжамал Батрашева. Газитулла Лямов ответил, что тут все понятно, и женщине с ее ребенком должны восполнить весь этот пробел, но во время пандемии нельзя было рисковать ребенком.