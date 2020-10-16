Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исправительной системы по ЗКО, 15 октября в учреждении максимальной безопасности РУ-170/3 был проведен плановый обыск. В результате обыска удалось выявить 21 сотовый телефон, 10 зарядных устройств, 12 сим-карт и 15 колюще-режущих предметов, среди которых были ножи, заточки и самодельные резаки. – Большую часть запрещенных предметов изъяли с помощью специального оборудования Lornet, "NR-CHP" и "Шмель-В2". Наряду с проводимой работой по перекрытию каналов проникновения запрещенных предметов к осужденным имеются факты переброса через основное ограждения учреждения, а также факты их доставки ухищренными способами. С начала года при попытке доставки запрещенных предметов было изъято 47 мобильных телефонов и 37 граммов наркотических средств. За попытку передачи запрещенных предметов привлечены к уголовной и административной ответственности 11 гражданских, а за их использование 24 осужденных наказаны в дисциплинарном порядке, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО. Пресс-служба департамента УИС области отмечает, что после обысковых мероприятий жалоб со стороны осужденных на неправомерные действия сотрудников администрации учреждения не поступило. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.