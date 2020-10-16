Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, за 3 дня проведения ОПМ взыскано штрафов на сумму более 15 млн тенге. – В Актобе созданы мобильные группы в составе участковых инспекторов полиции, сотрудников патрульной полиции и судебных исполнителей, которые посещают должников по месту жительства и принимают меры по взысканию штрафов, в том числе с применением АПК «Автоураган», по выявлению должников, не оплачивающих штрафы за нарушение ПДД, с принятием мер по задержанию и водворению автотранспорта на специальную стоянку. Аналогичная работа проводится и районными подразделениями, - отметили в полиции. Департаментом полиции на сегодняшний день было наложено штрафов на сумму 1,2 млрд тенге, из которых было взыскано 891,4 млн тенге. – Проводится ежедневный анализ поступления в бюджет административных штрафов, так за 3 дня ОПМ «Борышкер» ДП области было взыскано штрафов на сумму более 15 млн тенге. Для принудительного взыскания административных штрафов на спец. стоянку поставлено 12 транспортных средств владельцы которых избегают от уплаты штрафов. Проводится по дворовой обход по месту жительства неплательщиков штрафов, при этом за 3 дня уведомлено 756 граждан об уплате административных штрафов в установленные законом сроки, - добавили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.