По данным РГП "Казгидромет", 16 октября в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут 18 градусов выше нуля, ночью +12. Ясная погода без осадков ожидается в Атырау, днем +22, ночью +10. Переменная облачность и 22 градуса выше нуля днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 7 градусов тепла. В Актау ожидается безоблачная погода, днем +23, ночью +12.