Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 16 октября, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Так, с 17 октября большегрузам запрещено останавливаться на территории населенных пунктов нашей области. Граждане Казахстана, пересекающие границу и не имеющие на момент прибытия в ЗКО справки о прохождении теста на COVID-19 для лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию, обязаны незамедлительно проследовать до карантинных стационаров, расположенных по следующим адресам: - Caspian Offshore Construction Realty, ЗКО Бурлинский район; - Оздоровительный лагерь «Шугыла», КГУ «Станция юнных туристов», ЗКО, Таскалинский район, п.Таскала, ул.Рыскулбекова, 4А; - ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница», ЗКО, Жанибекский район, п.Жанибек, ул.Женис, 17А; - ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» (Ивушка), ЗКО г.Уральск, ул.Санаторий Ивушка, строение 1. Кроме этого, сокращено время работы объектов общественного питания. Теперь столовые, кафе и рестораны смогут работать с 10.00 до 21.00. В выходные также приостанавливается деятельность торговых домов и ТРЦ, непродовольственных и продовольственных крытых рынков. Постановление вступает в силу с 17 октября.