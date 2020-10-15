Молчание рыб (заметки ненатуралиста)

О том, что на сегодняшний день деятельность промышленных предприятий и крестьянских хозяйств, а также бездумное и жестокое браконьерство становятся главными причинами угрозы исчезновения ценных пород рыб в водоемах Западно–Казахстанской области, рассказывает Завьялов В.И. В результате использования водных ресурсов и рек в основном для целей энергетики и сельского хозяйства без учета других интересов отраслей народного хозяйства произошло резкое сокращение объема паводковых вод. В течение года наблюдается постоянное колебание уровня воды в нижних участках рек, что крайне отрицательно сказывается на размножении рыб в их бассейнах и притоках. Следует отметить, что за последние пять десятилетий произошло изменение состояния внутренних водоемов. Так, наша главная областная водная артерия – река Урал – частично или полностью зарегулирована выше по течению плотинами крупных гидроэлектростанций или оросительных гидроузлов. Большой урон рыбным ресурсам наносит браконьерский вылов всех пород рыб с применением хищнических орудий лова – сетей, переметов и тому подобных. В этих сложных условиях государством было принято оптимальное решение – закрепить часть водоемов за природопользователями с делегированием им полномочий по охране и воспроизводству животного мира на закрепленных территориях. В результате такого решения многие субъекты рыбного хозяйства навели на закрепленных водоемах надлежащий порядок и продолжают добросовестно относиться к выполнению договорных условий. Так, по данным областной рыбинспекции егерями субъектов систематически задерживаются нарушители правил рыболовства. К делу охраны рыбных ресурсов области можно привлечь и потенциал рыбаков–любителей, которые в большинстве своем являются страстными любителями природы и бережно относятся к сохранению её биоразнообразия. Очевидно, что именно такая цель в своё время стояла перед инициаторами создания областного спортивно–рыболовного общества. Поистине благая цель. Заключив меморандум с контролирующими областными органами, представители общества участвовали в различных мероприятиях в качестве наблюдателей, начиная от контрольного лова и заканчивая процедурой зарыбления водоемов, закрепленных за природопользователями. Похвальное и благородное усердие, однако, не очень благодарное, так как в отличие от республиканских организаций они могут выступать исключительно в качестве сторонних наблюдателей, не имея при этом никаких прав. Но оставим эту сторону его деятельности, так как определение правового статуса общества является исключительной компетенцией надзорных органов государства. Для нас является весьма занимательной другая сторона так называемой деятельности общества. Мы остановимся на этом более подробно, потому что этот аспект характеризует некоторых представителей общества и его спонсоров в несколько необычном ракурсе. Дело в том, что, провозгласив себя ярыми защитниками обитателей водоемов нашей области, отдельные члены этого общества увлекаются весьма экзотическим для наших мест методом рыбной ловли – подводной охотой – занятием очень дорогостоящим и не посильным для обычных рыбаков–любителей в виду высоких материальных затрат. Мы ничего не имеем против этой страсти, как говорят: кто как учился. Мы поведаем вам о другом – в какой форме эта охота проводится. Согласно Правилам рыболовства, место для подводной охоты определяется субъектом рыбного хозяйства, оно обозначается указателями, и процедура определения его границ на водоеме расширительному толкованию не подлежит. Производство подводной охоты в любом другом месте водоема образует состав административного правонарушения, и, следовательно, запрещено. Наши члены общества облюбовали таким местом Донгелекское водохранилище, наиболее богатое рыбными ресурсами и свободное от браконьерских снастей. Очевидно, они думают, что столь высокое общественное положение позволяет им удовлетворять свою страсть по подводной охоте в любом месте водоема, а егеря просто должны трепетать от того, что они как небожители снизошли до бедного защитника природы, причем истинного защитника, а не декларативного, как они сами. Именно такая поведенческая линия вседозволенности наблюдается у них при встрече с егерьской службой на предмет проверки документов на право рыбной ловли. Чванство и панибратство с их стороны преобладает над всеми человеческими качествами при такой встрече (хорошо ещё, что благодаря остаткам культуры (или её зачаткам?) они не пользуются ненормативной жестикуляцией. Однако егерями рыбхозяйства «Донгелекское» во время очередной такой встречи был проявлен характер, и на одного из горе–подводных рыболовов был составлен административный материал за производство подводной охоты в неустановленном месте. Если бы Вы, читатель, видели, как все это рыболовное «братство» обрадовалось этому протоколу и рысью побежало в суд с жалобой на егеря – что тот не имел права его составлять. Ещё бы, большое удовольствие доставила Вам другая картинка – как оно же это «братство» плелось гуськом из суда, пыхтя и отряхиваясь, после того, как административный суд отказал ему в удовлетворении жалобы, ибо все действия егеря по отношению к браконьеру из этого общества были признаны судом законными и обоснованными. Более того, их жалоба на решение суда первой инстанции в вышестоящую инстанцию – судебную коллегию областного суда – также была оставлена без удовлетворения. Вопиющая некомпетентность и правовой нигилизм юридической службы общества, составившей жалобы, свидетельствуют и о правовом невежестве отдельных представителей общества. Теперь скажите, как оно будет защищать права простых рыбаков? Вопрос из разряда риторических… В этой связи хотелось бы пожелать обществу укрепить собственную юридическую службу, чтобы хоть кто–то там разбирался в правовых терминах, в частности, в том, что «верховенство закона (КОАП) есть его господство над подзаконными актами – во исполнение его принимаются десятки таких актов, ему не противоречащих, в обязательном порядке прошедших юридическую экспертизу и соответствующую регистрации в Министерстве юстиции и только потом принятые к исполнению». Все это юридическое действо со стороны общества можно охарактеризовать одной фразой – циничное издевательство над законом в извращенной форме. Сейчас, дорогой читатель, хотелось бы погрузить Вас в другой мир – мир покоя, тишины, в спокойное течение естественных законов природы – в мир подводный. Это отступление более чем необходимо для осознания и осмысления тех процессов, которые в нем происходят до того момента, когда там появляется человек в черной резиновой маске, в ластах и с орудием убийства, с не знающими жалости руками. Большие рыбы в весовой категории более 15–20 и более килограммов чувствуют себя в своей среде обитания более чем комфортно, им никто и ничто не угрожает. Самки вальяжно и беспечно вынашивают икру, самцы зорко за ними наблюдают, чтобы эту икру вовремя оплодотворить и произвести на свет миллионы себе подобных, чтобы не прервалась нить уязвимой рыбьей формации. Все здесь подчинено порою жестким законам природы, основным из которых является закон продолжения рода, все в этом мире гармонично и справедливо. До той поры, пока не появится человек в подводном снаряжении… Не просто человек, а защитник, член добровольного общества защиты рыбных ресурсов. Ему не нужна рыба в качестве пропитания, у него для питания достаточно других ресурсов. Ему нужно удовлетворить охотничий зуд, впрыснуть в кровь каплю азарта, не исключена и процедура продажи добытого на рынке для удовлетворения меркантильных потребностей. Так вот, большие рыбы при приближении человека в экипировке, на него не реагируют, принимая его за другую большую рыбу, и яростному защитнику природы остается только выбрать самую большую жертву (назвать её добычей язык не поворачивается), как правило самку, потому что она с икрой, направить на неё подводное ружье и спустить курок… Вот и прервалась жизненная нить сотен тысяч головастиков, какими мы и сами были миллионы лет назад. И не станут они уже полноценными представителями подводного мира, и не дадут потомства, и никем уже не станут, и ничем… Сколько таких нитей было оборвано столь варварским способом? Известно только самим варварам… Зловещая картина, почти триллер, однако в действительности все происходит именно так, а может и хуже. Мы не далеки от мысли, что выбитое горе–охотниками маточное поголовье явилось одной из причин уменьшения популяции рыбы в наших водоемах. Кто–то скажет, что рыбаками с лодки или промышленным неводом вылавливается намного больше рыбы. Да в совокупности это так, но эти способы для природы гораздо более гуманны и щадящие, так как при них вылавливается наиболее сорная рыба – лещ, карась, окунь, а не избирательно только крупные особи, как при подводной охоте. Вот и все. Сейчас Вам, дорогой читатель, судить о том, что на деле представляет собой отдельная группа общества рыбаков–любителей и как она относится к нашей природе, которую должны увидеть наши потомки хотя бы в не очень измененном виде. Каждое общество заслуживает своего руководства….а может, все–таки это правило можно изменить?