По словам председателя общества «Қорғаушы» Валерия Савоськина, он, его друзья и знакомые на протяжении многих лет занимаются рыбалкой, а также разрешенной законом подводной охотой. – Последние 7–8 лет мы замечаем, что с каждым годом в реках и водоемах области рыбы становится все меньше. По нашим наблюдениям, это стало происходить после передачи водоемов в частные руки, в аренду. Чтобы разобраться в этой ситуации, мы решили создать Западно–Казахстанское областное спортивно–рыболовное общество «Қорғаушы» в 2017 году. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что на протяжении более 10 лет, частные природопользователи зарыбляли свои водоемы формально или в мизерных количествах, примерно от 2–5 тысяч малька, да и то весом 0,5–1 гр., выживаемость которого, согласно данным КазНИИРХ, составляет 0%. Но при этом частные природопользователи ежегодно вылавливали рыбу десятками тонн, – рассказывает Валерий Савоськин. Общественник утверждает, что на Кировском, Битикском, Донгелекском и Пятимарском водохранилищах вылавливалось порядка 200 тонн рыбы в год, не считая рака, и при этом зарыбление составляет 0%, хотя оно должно проводиться как компенсация промысловому лову, но на деле получается, что рыбу черпали тоннами, а зарыбление - 0%. Обществу удалось добиться зарыбления в 2018 и в 2019 годах порядка более 1 млн штук ежегодно, причем малек для зарыбления был не менее 12 гр., выживаемость которого, по данным ТОО ЗКФ «Казахский научно–исследовательский институт рыбного хозяйства», составляет около 25%. – Также под нашим давлением были снижены квоты на промысловый лов примерно на 30%. В 2018 году нами у РГУ «Западно–Казахстанский аграрно–технический университет им. Жангир Хана» был заказан мониторинг двух водоемов: Битикского водохранилища, природопользователем которого является ИП «Урал Каспий», и Донгелекского водохранилища – природопользователь ТОО «Квант», на предмет объемов и видового состава рыбных ресурсов. Выводы мониторинга были неутешительные: в данных водоемах преобладает сорная рыба - около 85% плотва, красноперка, синец и др., а такая рыба, как сазан и судак, практически полностью отсутствует, а щука, карась и сом попадались в единичных экземплярах. Также в 2019 году члены нашего общества «Қорғаушы» присутствовали на научном лове, проводимом КазНИИРХ, и согласно их актам, картина 2018 года подтвердилась, также сорная рыба в данных водоемах составляла около 85%, а сазан отсутствовал, щука, сом и карась были в небольшом количестве. Мы пришли к выводу, что такая ситуация сложилась из–за хищнического отношения природопользователей, которые на протяжении 10 лет черпали десятками тонн, а некоторые, такие как ИП «Урал Каспий», и по 100 тонн ежегодно, что привело к оскудению рыбных запасов в когда-то богатых водоемах нашей области, – возмущенно говорит Валерий Савоськин.Члены общества регулярно выезжают на водоемы, особое внимание уделяется Битикскому и Донгелекскому водохранилищам, проводится постоянный мониторинг, а также визуальный подводный мониторинг подводными охотниками, чтобы знать количество и видовой состав рыбных запасов. – Но наша работа получает сильнейший отпор и сопротивление со стороны природопользователей, таких как ТОО «Квант». Данным ТОО были установлены новые правила продажи путевок, и цена путевки для подводной охоты выросла с 3000 тенге до 6000 тенге. Но и на этом они не остановились: на Донгелекском водохранилище личным приказом директора ТОО «Квант», без утверждения и согласования с РГУ «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», была установлена зона для подводной охоты в месте, не пригодном для данного вида рыбалки. Данная зона была определена руководством ТОО «Квант» специально, чтобы члены нашего общества прекратили занятие подводной охотой с одновременным мониторингом на арендуемом ими водоеме, и скрыть фактическое состояние наличия рыбы в данном водоеме, – утверждает Валерий Савоськин. Он заявляет, такие незаконные действия ТОО «Квант» расцениваются ими как прямое противодействие общественному контролю за состоянием рыбной фауны на данном водоеме. – Внимательно изучив всю законодательную базу в сфере рыболовства и охраны животного мира с привлечением квалифицированных юристов, мы установили, что действия руководства ТОО «Квант» по определению зоны для подводной охоты путем издания Приказа №157 являются незаконными. Данные действия противоречат Конституции РК и Кодексу об административных правонарушениях РК. В нашей стране недра, земля, леса, водоемы, объекты животного мира являются собственностью народа в лице государства. Устанавливать какие–либо зоны и ограничения в нашей стране имеют право исключительно уполномоченные государственные органы путем издания соответствующих законодательных и нормативно–правовых актов, – пояснил член общества «Қорғаушы».По словам Валерия Савоськина, 29 августа член общества Князев Ю. С. осуществлял подводную охоту и мониторинг на водоеме, арендованном ТОО «Квант». Работник ТОО «Квант» Туркин А.Г. составил в отношении Князева Ю.С.протокол об административном правонарушении №000981, согласно Приложению 1 к Приказу Министра сельского хозяйства РК № 18–04/279 от 30.03.2015 г., на котором стоит печать Западно–Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.383 КоАП РК, а именно за подводную охоту в неустановленном ТОО «Квант» месте. – То есть работник частного предприятия ТОО «Квант» Туркин А.Г. незаконно получил в ГУ «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» пустые бланки Протоколов об административном правонарушении с проставленными на них гербовыми печатями ГУ «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» и, присвоив себе полномочия должностного лица государственного органа, возбудил административное дело от имени ТОО «Квант» путем выписывания протокола об административном правонарушении в отношении другого частного лица. При этом под нарушением Правил рыболовства Туркин А.Г. имеет в виду Приказ ТОО «Квант» №157 от 10.03.2015г., так как никаких других законодательных, нормативно–правовых актов, изданных уполномоченным государственным органом, определяющих зону для подводной охоты на водоеме, арендованном ТОО «Квант», не существует и не зарегистрировано, – объясняет Валерий Савоськин. Юрист, к которому обратились члены общества «Қорғаушы», утверждает, что это нонсенс. Такое, по его словам, невозможно в правовом государстве по определению. – Данный протокол об административном правонарушении, составленный работником ТОО «Квант» Туркиным А.Г., Князев Ю.С. обжаловал в Специализированном административном суде Уральска. Но каково было наше удивление, когда 15 сентября судья Кадырова А.М. при поддержке прокурора Душимовой А. вынесла постановление, в котором отказала в удовлетворении жалобы Князева Ю.С. и признала действия работника частного предприятия ТОО «Квант» Туркина А.Г. по составлению протокола об административном правонарушении в отношении Князева Ю.С. законными. Князев Ю.С. обжаловал постановление судьи Кадыровой в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Западно–Казахстанского областного суда. Однако 1 октября судья Западно–Казахстанского областного суда Махметов К.Б., рассмотрев жалобу, вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы Князева Ю.С. и оставил постановление суда первой инстанции без изменения, – рассказал юрист. Между тем, 19 сентября тот же работник ТОО «Квант» Туркин А.Г. составляет протокол об административном правонарушении в отношении еще одного члена нашего общества Рериха Н.В., который осуществлял подводную охоту и мониторинг на водоеме, арендованном ТОО «Квант», в неустановленном ТОО «Квант» месте. Однако в протоколе об административном правонарушении №001096, составленном Туркиным, уже стояла гербовая печать ТОО «Квант». – Как видно, должностные лица ГУ «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», поняв незаконность выдачи чистых бланков протоколов частному предприятию со своей гербовой печатью и испугавшись ответственности, начали выдавать ТОО «Квант» бланки протоколов без своей печати. А ТОО «Квант», почувствовав свою безнаказанность, подкрепленную судебными актами судебных органов Западно–Казахстанской области, уже ничего не боясь, начали ставить на Протоколы об административном правонарушении свою печать частного предприятия ТОО «Квант».Хотелось бы остановиться на действиях должностных лиц ГУ «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» по установлению виновности Князева Ю.С и Рериха. Н.В – Должностные лица достоверно знают, что ГУ «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» места для подводной охоты не устанавливало, и никакой другой государственный орган такого места не устанавливал, никаких законодательных и нормативно–правовых актов об установлении мест для подводной охоты на водоеме, арендованном ТОО «Квант», не существует и не зарегистрировано. Но несмотря на эти установленные факты, должностные лица ГУ «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» за нарушение Приказа частного предприятия ТОО «Квант» штрафуют частное лицо. То есть должностные лица данного госучреждения незаконно, в интересах частного предприятия ТОО «Квант», под угрозой применения административного штрафа заставляют частное лицо исполнять волю (Приказ) руководства частного предприятия ТОО «Квант» и запрещают частному лицу осуществлять рыбалку в месте, запрещенном ТОО «Квант». Общественное объединение намерено дальше оказывать содействие в обжаловании незаконных, на их взгляд, судебных актов судебных органов Западно–Казахстанской области путем обращения к президенту РК, председателю Верховного Суда РК, генеральному прокурору РК, председателю Агентства РК по противодействию коррупции, в Мажилис РК. Редакция газеты «Мой ГОРОД» направила запросы в ГУ «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» и в Западно–Казахстанский областной суд. Полученный ответ будет также опубликован в газете.