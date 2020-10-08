В учебном классе в здании клиники реализовано современное образовательное решение, состоящее из большого дисплея с сенсорной поверхностью для использования в качестве доски и планшетов.Samsung также обеспечила класс необходимыми развивающими материалами, чтобы дети с помощью опытных тренеров могли учиться играть в шахматы, рисовать, заниматься лего-конструированием и робототехникой, а также изучать английский язык.«Новый «умный» класс позволит детям с онкологическими заболеваниями, находящимся на длительном стационарном лечении, продолжать учиться, не отставая от сверстников», – отметил менеджер социальных проектов Samsung Electronics Central Eurasia Берик Умаров.Кроме того, по его словам, развлечения, доступные в «умных» классах, направлены на психологическую реабилитацию детей, на практике скрашивая их больничных будни и помогая справляться со своим положением.Это уже четвертый «умный» класс, открытый Samsung Electronics в рамках проекта Samsung School в Казахстане. Первый был открыт в Национальном научном центре материнства и детства в Нур-Султане в 2018 году, затем еще два класса в Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы.Партнером проекта выступил общественный фонд Help Today.Ранее, содействуя Государственной программе поддержки образования за счет партнерства бизнеса 2011–2017 годов, Samsung также успешно открыла Smart классы в общеобразовательных школах Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска и Шымкента. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.